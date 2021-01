Juan Manuel “Pato” Silva, quien en ésta edición del Rally Dakar 2021 es navegante del español Queralt, completó junto a su coequiper la octava etapa de más de 700 kilómetros que es la segunda dentro de la Maratón. Un día antes, en una entrevista con Carburando, el piloto de la provincia habló sobre su futuro en el Dakar, contando que piensa en regresar a la conducción.

Arribaron en el puesto 15° en la etapa 8 –segunda parte de la Etapa Maratón- que unió Sakaka y Neom en Arabia Saudita. Fueron 709 kilómetros, que en la categoría vehículos ligeros se adjudicó el chileno “Chaleco” López.

El Can-Am 443 de Silva y Queralt empeló un tiempo de 04H 10′ 44′', a 32′ 59′' de los líderes. El lugar de hoy significó una de las mejores performances, tras el puesto 14° de la sexta etapa. Sin embargo, la clasificación de hoy aparece en la grilla con una penalización.

El chaqueño y el español en la general marchan 21°, en un ranking que lidera la dupla Austin Jones- Gustavo Gugelmin.

Volver a ser piloto en el Dakar

Un fin de semana distinto para Juan Manuel Silva. En teoría, debería haber participado de la fecha que el Súper TC2000 desarrolló en Río Cuarto. Sin embargo, el chaqueño está en Arabia Saudita, cumpliendo con su compromiso de actuar como navegante, en este caso del piloto español Gael Queralt, en SSV, en el Dakar 2021.

“Como en el Súper TC2000 se pueden descartar tres fechas en el año, el equipo tuvo la consideración de permitirme participar en este Dakar 2021. Por eso estoy muy agradecido al team Honda Racing. Me hubiese gustado estar en Río Cuarto, un circuito con mucha historia”, comentó Silva a Carburando, en el campamento Dakar.

“Estoy en el Dakar número 11. Es todo muy distinto, por el Covid-19, por la preparación previa. Y estoy muy feliz por lo que estamos haciendo con mi piloto, Gael, que debuta en esta competencia. A lo lejos veo cómo funciona el Súper TC2000”, agregó el chaqueño.

Más allá del Súper TC2000, Juan Manuel Silva piensa en la culminación del Dakar 2021, aunque ya piensa y se proyecta en el futuro de la competencia más exigente del planeta: “Este Dakar es muy distinto al del año pasado. En 2020 no me gustó la carrera. Esta vez sí está mucho mejor. Es muy difícil la navegación, se dificulta el paso. El año pasado fue sólo velocidad. Me deja más experiencia. Aumento mi relación con el equipo, con su propietario Santi Navarro. Ya hablamos del año próximo, y hasta pienso en volver a correr también”.

Sobre las cuestiones técnicas del Dakar 2021, Silva hace una analogía respecto de la competencia del año anterior: “Me siento más protagonista que el año pasado porque el navegante tiene mayor protagonismo. Me gusta más este estilo de carrera. Entra en juego la mecánica, el copiloto. Hay que vencer más adversidades. Por eso le doy más valor a esta carrera. Carlos Sainz quizá no pudo redondear. Puede que sea protagonista en la segunda parte del Dakar”.

Y el chaqueño reflexiona sobre lo que genera el Dakar para cada uno de los integrantes de esta ciudad nómade de más de 3000 personas: “Si Dios quiere hay Pato Silva para rato en el Dakar. Esto es muy raro. Acá se pasa muy mal, uno quiere volver a la Argentina, reencontrarme con la familia, regresar al Súper TC2000, pero también ya se proyecta el próximo Dakar”.