Después del mal momento que pasó Constanza, la nena de Salta que no pudo pasar a izar la bandera porque su maestra consideraba que sus zapatos y medias no eran adecuados; gracias a la viralización del caso y la intervención del director ¡Lo logró!

La ilusión, alegría y orgullo de la pequeña se vio opacada por una acción repudiable de la docente que no la dejó pasar a izar la bandera, pero este viernes, su abuelo Gustavo Ruiz comentó que finalmente puso hacerlo y todo fue alegría en su posteo en Facebook.

Constanza finalmente pudo izar la bandera y su abuelo lo contó en Facebook.

“Gracias a ustedes, a todos los que reaccionaron y apoyaron. Hoy Constanza pasó a izar la bandera. Gracias a ustedes. Siempre en mi corazón”, dijo el abuelo orgulloso y cerró el posteo en el que se ve a Constanza feliz con un claro mensaje: “Gracias al director de la escuela, UN SEÑOR”.

Los “me gusta” y comentarios en el posteo no tardaron en llegar: “Esa carita de felicidad no tiene precio Gustavito querido!!!”, escribió Roberto Alamo; “A los niños se le debe enseñar q con esfuerzo y dedicación se logra todo en la vida y no por tener plata!! Es lo q debió enseñar esa maestra!!”, agregó Gladis Armella.