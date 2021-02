Días atrás hubo quejas respecto a la vacunación contra el coronavirus a mayores de 70 años. Personas reclamaron que inocularon a adultos que fueron sin turno a los centro de salud donde se realiza la campaña. Al respecto, el ministro de Salud, Juan José Esteban, explicó que se debió a una cuestión “humanitaria”.

Recordemos que para recibir la vacuna, los voluntarios (adultos mayores) deben anotarse a través de la línea telefónica 148, que en lo últimos días recibió una gran demanda de llamados. “He presenciado el día que se largó la vacunación. Fue gente mayor de 70 años con carteles en el pecho que decían ‘No consigo turno en el 148 y necesito vacunarme’. Creo que es un tema humanitario. Yo a esa persona no le puedo decir que no se va a vacunar. Hubo gente que acudió en silla de ruedas y con muletas. No le podemos decir que no a esas personas. Quiero que entiendan por favor”, manifestó Esteban a El Tribuno.

Desde que comenzó la campaña de vacunación a adultos mayores, la línea de 148 está colapsada de llamados telefónicos. Además, la inoculación se realiza a medida que van llegando las dosis a la provincia, y que además cada tanda se tiene que repartir entre el personal de salud, y los mayores de 70 años. El último lote que llegó a la provincia fue de 16.500 dosis de la Covishield, producida en la India. “Se van a vacunar. No hay mejor satisfacción en lo personal que ver la persona adulta mayor recibir la vacuna porque sabemos lo que es el coronavirus y el daño que le hizo a los adultos mayores. Así que pido paciencia que todos se van a vacunar”, enfatizó.