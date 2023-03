Jimena Barón encendió las redes con un osado look lleno de aberturas: “Soy feliz”

Jimena Barón fue una de las artistas convocadas a participar del Festival de la Vendimia que se llevó a cabo en el Auditorio Bustelo, provincia de Mendoza, y presentó algunos de sus temas clásicos. Al evento fue acompañada por su hijo Momo, y no pudo evitar compartir en Instagram la emoción que sintió al cantarle el cumpleaños a su pequeño junto a los espectadores, al igual que su vuelta a los escenarios.

Jimena Barón se lució desde el hotel en Mendoza. Foto: Instagram.

Por ello, desde la descripción de la publicación expresó: “En 28 horas volamos a Mendoza, pisamos escenario por primera vez en este 2023, llenamos el auditorio Bustelo y le cantamos el cumpleaños feliz a Momo, me escribí una cartita linda a mí misma y le pedí los sanguchitos del avión a los que vi que no los iban a comer así mañana no tengo que cocinar para la lunchera de Momo”, y para cerrar, afirmó: “Finalmente volviendo. Soy feliz”.

Así, para la ocasión, la cantante optó por un osado look: se trató de un crop top negro estilo cut out con cuello de tortuga, el cual estaba lleno de brillos, y desprendía delgadas tiras desde la base de la prenda; y lo acompañó con un pantalón de exageradas aberturas a los costados, las cuales se extendían hacia los glúteos y dejaban gran parte de ellos a la vista, por ese motivo eligió utilizar medias de red negras abajo.

Jimena Barón cautivó con el look que eligió para su presentación en Mendoza. Foto: Instagram.

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Jimena Barón

A dos días de haber compartido la publicación, la cantante superó los 185 mil corazones rojos y alcanzó los 610 comentarios.

Jimena Barón se lució en su show. Foto: Instagram.

“A bue!! Tranquila, sencilla! Diosa Jime, beso”, “Sos una crack. Una vez, en un momento muy especial, publicaste algo que me salvo de pensar que yo era la única que estaba mal y me castigaba, amo que te vaya bien”, “Feliz retorno a los escenarios, vamos que el 2023 te espera con todo! Feliz por vos”, “Jugada maestra!! La bendita lunchera de los lunes”, “Cuando en Bs As? Te amo”, fueron algunos de los mensajes que recibió en su posteo.