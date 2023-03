Transparencias, aberturas y cadenas: el look de Jimena Barón que encendió las redes y causó sensación

A través de su cuenta de Instagram, Jimena Barón suele interactuar con los millones de usuarios que la siguen y acostumbra a presentar las distintas actividades que realiza durante el día, independientemente de si tiene que ver con su vida laboral o personal.

Jimena Barón cautivó con su outfit. Foto: Instagram.

Y en esta oportunidad, la cantante presentó una serie de conjuntos colmados de glamour desde las historias de Instagram para que los usuarios dejaran su opinión y la ayudaran a elegir cuál de todos los atuendos debería llevar a la Fiesta de la Vendimia que se lleva a cabo en Mendoza, siendo una de las invitadas especiales del evento.

Jimena Barón subió la temperatura en redes al posar en microbikini. Foto: instagram.com/jmena

Y aunque cada look exhibido conquistaba a sus fanáticos, hubo uno en particular que llamó su atención: constaba de un crop top cut out con el frente brillante y mangas largas conformadas por tul transparente, ambas de color negro, al que acompañó con un pantalón overzise negro y blanco con un similar estilo cut out.

El look de Jimena Barón que maravilló a los usuarios. Foto: Instagram,

La particularidad de la última prenda tuvo que ver con la amplia abertura que se extendía desde la parte trasera hacia los laterales, dejando a la vista gran parte de sus glúteos y sus piernas, y sus detalles -como la cadena plateada que caía por su cintura y los retazos de tela a los costados- aportaban estilo y sumaban al glamour. Al mismo tiempo, otro dato que llamó la atención de sus fanáticos, fue que hacía cuatro años que no utilizaba aquel conjunto.

Cuando se presenta Jimena Barón en la Fiesta de la Vendimia

La cantante notificó que se presentará el próximo 11 de marzo en la “Vendimia para Todxs”, y expresó su emoción a través de su cuenta de Instagram.

“Me da mucha alegría. Primera vez en el escenario en este 2023, así que los veo ahí. Estoy muy emocionada”, comentó la cantante desde las historias.