Floppy Tesouro prendió fuego sus redes sociales en microbikini y tirándose de clavado

Floppy Tesouro disfrutó de un día de pileta y deslumbró con su destreza tirándose de clavado, dejando ver en primer plano solo su parte de atrás.

La reconocida influencer argentina mostró una bikini que remarca su trabajada y esbelta figura este miércoles por la mañana en una serie de fotos en la piscina en su feed de Instagram.

Conquisto a sus 1,4 millones de seguidores en redes sociales con su perfil y su tan brillante y reluciente sonrisa como es de costumbre, pero también con la parte de atrás de su cuerpo que tan enamorados tiene a muchos y muchas.

Floppy Tesouro Foto: instagram

Floppy Tesouro en la piscina Foto: instagram

QUÉ PIENSA FLOPPY TESOURO SOBRE LOS HOMBRES

Luego de separarse, Floppy Tesouro habló de su vida íntima y sentimental. Comentó qué espera de los hombres y cómo se le acercan.

“A mí me gusta estar de novia, no estar por estar. Ahora estoy hablando con una persona, nos estamos conociendo”, confesó la artista y agregó que tiene que estar muy segura de la relación con alguien antes de poder presentárselo a su hija.

La famosa modelo reconoció que muchas veces demasiados hombres se sienten intimidados por su elegante y marcada figura “Algunos me preguntan si me pueden saludar, se intimidan. Otros piensan que no voy a dar bola”, afirmó.

Floppy Tesouro disfrutando el verano.

¿CÓMO SE HIZO FAMOSA FLOPPY?

Tesouro comenzó su carrera en los medios de comunicación cuando fue convocada por Cris Morena para formar parte de los elencos de las tiras juveniles.

Sin embargo, su nombre tuvo mayor repercusión en Gran Hermano, y a partir de allí se dio su salto a la fama, donde luego participó de diversos ciclos televisivos.