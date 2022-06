El desembarco de Carlos Tevez no solo revolucionó a Rosario, sino que no deja de generar polémica; esta vez los involucrados son hinchas de Rosario Central: aseguraron que irán a la Justicia, ¿el motivo? Porque no quieren que el club se “transforme en una sociedad anónima”.

Un grupo de 70 hinchas se organizó para exigir a las autoridades que den a conocer los detalles del acuerdo con Tevez y el empresario futbolístico, Cristian Bragarnik. En diálogo con Télam, Jorge Kohen, socio de Central, sostuvo que hacen esto porque no quieren “que Central se transforme en una sociedad anónima”.

Los hinchas y socios se reunieron fuera de la sede de avenida Alberdi y definieron un plan de acción para conocer el trasfondo y la letra chica del arribo del Apache y Bragarnik a Central. “Acordamos avanzar en un recurso de amparo, exigir la mayor información posible (desde el punto inicial a la última letra chiquita) del acuerdo con Bragarnik y asociados, patrimonio en juego, generar actos de repudio, pedir que las agrupaciones políticas se expresen al respecto y militar para conseguir una asamblea extraordinaria de socias y socios”, señaló el diputado provincial Carlos Del Frade.

“No somos una plataforma de negocios ni una cáscara vacía. Central es mucho más que un negocio”, señaló uno de los impulsores de esta movida, y agregó: “Seguiremos con las reuniones y el proceso de resistencia a estas maniobras oscuras que pone en riesgo la existencia del club y la entrega a intereses políticos contrarios a la historia popular”.