Toti Pasman acusó a Ángel Di María de “jugar con la ilusión de los hinchas” de Rosario Central

En julio del 2021, el periodista Toti Pasman se expresó arrepentido de haber despotricado contra Ángel Di María y haberle pedido a Lionel Scaloni que lo sacara del equipo en la Copa América. Pero lejos de dar el tema por cerrado, Pasman volvió a cargar contra “Fideo”, acusándolo de “jugar con la ilusión de los hinchas” tras los rumores del regreso del rosarino al fútbol argentino.

Todo comenzó la semana pasada, cuando, en medio de una crisis en Juventus, el club en el que actualmente juega Fideo, la vicepresidenta de Rosario Central, Carolina Cristinziano, deslizó que esperaban contar con el jugador durante el 2023: “creemos que este es el año, el momento es ahora”; dijo convencida.

Al rosarino no le cayeron nada bien estas palabras, y acusó a la directiva de generar un “malestar en la gente, “porque, si al fin y al cabo, no vuelvo, al que putean es a mí, y también a ellos”. En ese marco, confirmó que su regreso no estaría cerca, porque espera una nueva convocatoria de Lionel Scaloni.

¿QUé dijo toti pasman sobre la vuelta de di maría a central?

Respecto a lo sucedido, Pasman sostuvo que Fideo “no está obligado a volver a Rosario Central”, y que incluso, “quedarse en Europa sería lo más lógico. Lo que no se hace es jugar con la ilusión del hincha. Para Di María nunca es el momento de volver a casa”.

Y agregó: “Es lindo tener a Central a mano con declaraciones para la tribuna, en vez de ser sincero, le tira el fardo a Gonzalo Belloso y Cristinziano”.

Para Pasman, “Angelito no quiere volver y en vez de decirle la verdad a los hinchas, le pega a las personas del club que lo quieren ver con la camiseta de Rosario Central”. En ese marco, cerró con un categórico: “Eso no se hace, Fideo”.