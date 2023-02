Ezequiel Lavezzi explicó por qué Rosario Central no lo contrató

Hace más de tres años, Ezequiel Lavezzi le dijo adiós al fútbol profesional, pero tiempo después se encendió el rumor de su incorporación a Rosario Central. “No es que no jugué porque no quise, no me llamaron ellos”, aseguró este martes durante una charla con Sergio Agüero.

La llegada del “Pocho” fue un tema de conversación en el Canalla en los primeros meses posteriores al anuncio oficial de su retiro. Luego de la despedida de Hebei Football Club en China, admitió que pensó en regresar a las canchas con la camiseta auriazul, pero no se dio.

Durante una transmisión en vivo con el “Kun”, el exfutbolista París Saint-Germain (PSG) y Napoli dijo que “el único lugar en el que quería jugar” era Rosario Central. En este sentido añadió que desestimó “un montón de ofertas” cuando colgó los botines.

Durante la conversación emitida en Star+ se confirmó que Lavezzi quería acompañar a Ángel Di María en Rosario Central. Sobre aquella situación, recordó: “En un momento iba a volver ‘Fideo’ y medio que me convenció”.

El exdelantero nacido en Villa Gobernador Gálvez fue operado por una lesión en la rodilla derecha. Casi un año después de esa cirugía, decidió retirarse, pero la idea de vestir la camiseta canalla lo llevó a buscar alternativas para jugar de nuevo.

¿Por qué Ezequiel Lavezzi no jugó en Rosario Central?

A mediados de 2020, Lavezzi tenía las puertas abiertas en Rosario Central para su regreso al fútbol argentino. Ante esta posibilidad, habló con un médico para analizar si estaba en condiciones de competir a nivel profesional una vez más.

“Si me entreno y fortalezco la pierna, no hace falta que me opere”, concluyó el “Pocho” luego de esa consulta. Sin embargo, este martes afirmó que nunca le llegó el llamado que esperaba desde Arroyito.

El ex Napoli fue al Gigante de Arroyito a principios de 2022 con su exnovia Natalia Borges. Foto: @natalia_borges

Agüero deslizó que la contratación soñada en Rosario Central se frustró por cuestiones políticas, algo que sufrió en Independiente. Aunque su hermano Diego Lavezzi compitió en las elecciones auriazules de 2018 y estuvo cerca de hacerlo de nuevo el año pasado, el ex PSG aclaró: “No pasa por ahí, en eso no me meto”.

“Uno tiene que saber elegir las cosas. Si no fue en su momento, por algo no fue”, sentenció el “Pocho”. Así dio por cerrado el tema mientras veían el partido del equipo francés con Bayern Munich por octavos de final de Champions League.