El Pocho Lavezzi volvió a jugar fútbol y la rompió con un gol en la cancha que lleva su nombre

En 2019 Ezequiel Pocho Lavezzi anunció que se retiraba del fútbol profesional, sin embargo este lunes volvió al césped para jugar un emotivo amistoso con figuras del fútbol en Villa Gobernador Gálvez y brilló anotando el único gol del encuentro en la inauguración de la cancha que el club Coronel Aguirre rebautizó con su nombre.

El Pocho Lavezzi jugó en la inauguración del estadio de Coronel Aguirre Foto: @coronel.aguirreoficial

El Pocho salió a la cancha en medio de una ovación general, vistiendo los colores del club rojiverde que lo vio dar sus primeros pasos en el deporte y aprovechó el clima festivo para decir algunas palabras, sin poder ocultar su emoción: “Muchas gracias a todos los que están con nosotros. Es un sueño que hoy es una realidad. Disfruten porque el club, para nosotros y ustedes, es todo”.

Mientras los jugadores que disputarían el amistoso comenzaban a poblar la cancha, Lavezzi agradecía a las más de diez mil personas que reventaban las tribunas colmadas de humo de colores, entre gritos y locura.

Si bien Lavezzi fue el invitado de honor de los 98 años del club, el festejo contó también con la presencia de otros ex futbolistas como Pablo Migliore, Leandro “Pipi” Romagnoli, Jonatan Santana, Juan Carlos Menseguez, Walter Acevedo, Gastón Fernández, Fernando Ortíz, Nicolás Bianchi Arce y Daniel Quinteros, entre otros.

Con ellos conformó el equipo que diera la victoria de la jornada y que terminó en una desatada alegría que dio el pie perfecto para el cierre a toda música a cargo del santafesino Sergio Torres.

A qué famosa le dio like el Pocho Lavezzi en Instagram

El Pocho es muy regalero con los likes en Instagram, sobre todo luego de su separación. Esta vez, el objetivo fue Zaira Nara, quien hace poco terminó su relación de ocho años con Jakob Von Plessen. La morocha hermana de Wanda subió una foto de vacaciones en Uruguay y Lavezzi le puso un sugestivo like.

Algo que no pasó desapercibido para Juariu. “El que no pierde el tiempo es el likeador serial” sentenció la influencer que sigue de cerca a los famosos en una publicación de su Instagram que exponía al exjugador. A Lavezzi esto no le gustó nada e inmediatamente retiró el like de la foto de Zaira.