¿Amor botinero?: aseguran que el “Pocho” Lavezzi estuvo a los besos con Zaira Nara en Ibiza

En las últimas horas, un rumor que involucró a una de las hermanas Nara con un ex futbolista santafesino se hizo fuerte, luego de que periodistas del espectáculo aseguraran haber visto a Zaira, la hermana de Wanda, a los besos nada menos que con Ezequiel “Pocho” Lavezzi. A raíz de esto, el jugador rompió el silencio.

Zaira es una de las solteras más bellas y codiciadas de Argentina. Luego de separarse de Jakob Von Plessen, en medio de rumores de infidelidad y con escándalos de por medio, la menor de las Nara ensayó un vínculo con el polista Facundo Pieres, pero la relación no duró mucho. Tras eso, Zaira no volvió a ser involucrada con nadie.

Por su parte, el ex futbolista de la Selección Argentina, que se separó de la modelo brasileña Natalia Borges en 2022, es muy reservado de su vida privada y no se le conocen parejas ni amoríos recientes. Al menos hasta ahora, que la periodista Maite Peñoñori aseguró que habría tenido encuentros con Zaira en un yate de Ibiza.

¿Qué dijo el pocho lavezzi sobre los rumores de romance con zaira nara?

Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen de Radio Mitre fue a la fuente directa y consultó a Lavezzi sobre el posible vínculo y su respuesta fue contundente: “No tengo idea de nada la verdad, y también decirte que no me gusta hablar de mi vida privada, pero ahora que me contás esto lo sé. No tenía idea la verdad. No pasa nada por preguntar, gracias por entenderme, pero no hablo nada de mi vida privada”.

Cabe destacar que los rumores empezaron a crecer en octubre del año pasado, cuando la modelo anunció su separación y comenzaron a aparecer likes en su Instagram provenientes de la cuenta personal del Pocho. Con esto, el jugador mostró su interés por la joven Nara y, un supuesto encuentro en un yate en Ibiza disparó los rumores de un encuentro que estaría lejos de ser noviazgo.