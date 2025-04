Ezequiel Lavezzi reveló detalles de su vínculo con Maradona y con Messi y sorprendió: “Me duele...”

El exfutbolista Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi brindó una entrevista los últimos días en la que se refirió abiertamente a su vínculo con el ídolo y exentrenador de la Selección Argentina, Diego Maradona, y a quien fuera su compañero, el rosarino Lionel Messi.

El nacido en Villa Gobernador Gálvez dialogó con el medio italiano Terzo Tempo Calcio Napoli y recordó cuándo Diego lo excluyó de la lista de jugadores convocados para el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Me dijo ‘me duele haberte dejado afuera’, a lo que le respondí ‘sos el entrenador, no te preocupes, igual sigo siendo argentino’. Hablé mucho con él. Me dio muchos consejos que me los guardo para mí. Me hicieron muy bien en ciertos momentos", relató.

El Pocho recordó al ídolo y cómo influyó en su llegada a Napoli.

Entonces expresó que le provocó haber integrado el combinado albiceleste, con la que jugó 51 partidos y marcó 9 goles: “Jugar con la Selección es el mayor orgullo. La conexión más grande es que Nápoles y Argentina se parecen mucho en cómo se vive“.

“Quería intentar venir acá porque Diego jugó acá. Después me encontré viviendo estas cosas que sucedieron lentamente y que no imaginaba. Intenté gestionarlas de la mejor manera posible. Aún hoy, la gente me da cariño y me hace sentir diferente y querido. Intento hacer lo mismo con ellos. Yo también los quiero mucho", señaló sobre el rol que jugó el ídolo en su arribo a Napoli en 2007.

Pochi Lavezzi celebra su gol ante Brasil en 2015 (Clarín)

Por último, se refirió a su vínculo con el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. “Es humilde, bueno y sencillo. Más allá del jugador que es, es un amigo”, confesó.