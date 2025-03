Yanina Screpante mandó al frente al Pocho Lavezzi y lo destrozó por su desempeño sexual: “Mucho...”

Pese a que pasaron varios años de la separación, Yanina Screpante fue consultada nuevamente por su expareja Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi y esta vez no tuvo piedad a la hora de responder.

A mediados de 2018 el exfutbolista y la modelo pusieron fin a su relación amorosa y se enfrentaron por cuestiones económicas. Sin embargo, ahora ella reveló detalles del desempeño sexual del nacido en Villa Gobernador Gálvez, aledaña a Rosario.

Yanina Screpante y su novio.

“No volvería con el Pocho ni borracha. No lo toco ni con un palo”, expresó en Pasó en América, ciclo que conducen Sabrina Rojas y Tartu donde se sumó recientemente como panelista.

En esa justificación, agregó: “Me lo fumé de corrido y ya está. Me cansé y no hay vuelta atrás”. De esta manera, echó por tierra cualquier posibilidad de reconciliación con el Pocho.

Luego se refirió a su pareja, Federico Rozas, con quien sale desde hace cinco año: “Estoy en pareja y estoy feliz”. Pero agregó un detalle que dejó muy mal parado al deportista: “Tener intimidad con mi novio es mucho mejor que con el Pocho Lavezzi”.