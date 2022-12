Jorgelina Cardoso habló del origen de la “lista negra” de periodista, y del mensaje de Ángel Di María antes de la final en Qatar

En los últimos días, volvió a viralizarse la “lista negra” que tienen Jorgelina Cardoso con los nombres de los periodistas que criticaron sin piedad a Ángel Di María. Y este miércoles, después de la consagración de la Selección Argentina, se supo que esa lista sigue vigente, pero ¿cómo surgió?

La rosarina habló en Intrusos, y antes de tocar el tema de los “bloqueados”, contó que todavía no puede creer que Argentina sea campeona del Mundo. “Estoy cansada, llegué hace unas horas, pero estoy feliz”, aseguró y dio la primicia, que al igual que Antonela Roccuzzo, ya está en Rosario junto con sus hijas.

Di María lo hizo de nuevo: el mensaje premonitorio que le mandó a su esposa

Los Di María - Cardoso fueron el grupo más numeroso de familiares en Qatar, se los podía ver siempre juntos y disfrutando de diferentes momentos; el último un almuerzo descontrolado previo a la final ante Francia. Al ser consultada sobre cómo vivió el partido, y más precisamente el gol de su esposo, aseguró: “No lo podía creer, me puse a llorar como una loca”. Y confesó: “Él me había dicho que iba a hacer un gol”.

El chat entre Di María y Jorgelina Cardoso en la previa de la final del Mundial. Foto: Instagram

A pesar de que Jorgelina también deseaba eso, reconoció que jugar una final y encima hacer un gol, no es algo sencillo. Pero Fideo cumplió y nuevamente nos hizo gritar a todos en una final. “Andá y disfrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo”, fue otro mensaje que mandó el futbolista el sábado antes de la final.

Su esposa le hizo casi, y en caravana todos fueron a alentarlo a la cancha y disfrutar. Aunque admitió que tenía una preocupación: sus suegros. “Me asusté porque los dos tienen problema de presión alta”, contó y confesó la broma que les hacía para descomprimir el momento: “‘No me vas a arruinar la final’, los jodía”.

Cómo surgió la “lista negra” de periodistas de Jorgelina Cardoso: ¿sigue vigente?

Si bien aseguró que “hoy sinceramente todo quedó atrás, me importa poco”, remarcó que “en su momento lo vivimos con mucho dolor y tristeza”, y por eso la “lista negra” de periodistas sigue vigente.

“Ver a sus papás llorar, no está bueno. La pasamos mal”, contó Cardoso haciendo memoria de como vivieron los años de críticas despiadadas. “Fue mucho el tiempo que lo castigaron, fueron años. [...] A los periodistas les importa poco si vos tenés problemas, hay muchos que se pasaron de la raya. La crítica hacia él está bárbara, pero se pasó un límite”, señaló.

Ángel Di María, el jugador de los goles importantes y su llanto en la final ante Francia. Foto: Twitter

Sobre el origen de este bloc con nombres, Jorgelina detalló que surgió porque “no tengo buena memoria. Cuando eran uno o dos era fácil, pero cuando eran más yo dije ‘los voy a anotar´”. Cómo Di María no responde los mensajes, llegar a ella para pedir una nota es más simple, con esta lista ella era una especie de filtro.

Una de las panelistas cuestiona esto, y asegura que ahora debería darle notas a estos periodistas para que “le pidan perdón mirándolo a la cara”; pero Cardoso fue contundente y negó esta posibilidad porque haciendo eso “les das vida” y no lo merecen.

Cómo vivió las críticas desmedidas Ángel Di María

La esposa del 11 de la Scaloneta reconoce que ella es “más dura”, y por eso ideó esa lista para resguardar a Angelito. Pero todo tiene un límite y ese punto fueron las lágrimas del padre de sus hijas: “Más de una vez lo escuché llorar a la noche solo. Supuestamente, estábamos todos durmiendo, pero yo lo escuchaba llorar. Fue ahí donde me llené de ira y bronca”, contó.

Además, detalló que Di María “se bajoneó cuando hubo dos convocatorias que no lo llamaron”, en ese momento entró en acción ella, el sostén del futbolista de los goles importantes: “Le dije que hablé, que dé la cara y le cuente a la gente que él quería estar ahí”.

Caravana de la Selección Argentina en Buenos Aires. Foto: Natacha Pisarenko

Esa contención, ese respaldo y ese sacudón en momentos de debilidad, fueron claves para que Ángel Di María no baje nunca los brazos e intente una y otra vez conseguir un título con la Selección Nacional. Eso tuvo su recompensa: la Copa América del 2021, la Finalissima 2022 y ahora el broche de oro, la Copa del Mundo en Qatar.

Ahora, el rosarino está disfrutando de cariño de la gente en Buenos Aires junto a todos los integrantes de la Scaloneta: “Parece mentira, pero está pasando”, señaló sobre los festejos multitudinarios. “Me avisó cuando llegó y le dije que deje de tocar el teléfono y disfrute, que acá está todo controlado”, contó Cardoso sobre el último contacto que tuvo con Fideo a la espera de que llegue a Rosario. Aún no se sabe como será el recibimiento que se le dará a Di María, Messi y Correa.