Ángel Di María confirmó hasta cuándo quiere jugar en la Selección Nacional

El mismo día que Lionel Messi dio la primera nota después del Mundial de Qatar 2022, Ángel Di María también brindó un reportaje de peso y ratificó su continuidad en la Selección Nacional. Aunque planeaba retirarse después del torneo, este lunes reveló que quiere seguir jugando hasta la Copa América 2024 si mantiene el nivel.

“Todavía me siento bien. Estoy bien, siempre fui honesto en eso”, comentó “Fideo” luego de su tercera vuelta olímpica con el equipo mayor de Argentina. A continuación, aclaró: “Cuando me dé cuenta de que no va, daré el paso al costado”.

Después de la conquista de la Copa América 2021 y en vísperas de la Finalissima, Di María anunció su retiro de la Selección Nacional. Sin embargo, el panorama cambió cuando viajó con el plantel albiceleste a Qatar e incluso ya había decidido seguir antes de la definición del Mundial ante Francia.

“Estos guachos me llenaron la cabeza”, dijo Di María sobre sus compañeros en el combinado argentino. A la hora de nombrar a los responsables del cambio de postura, apuntó a Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Lisandro Martínez y Cristian Romero. En este sentido, precisó: “Antes de la final me estaban rompiendo las bolas”.

Di María tiene contrato con Juventus hasta mediados de año.

El futbolista de 34 años enfatizó que la Selección es “una de las cosas que más ama”. Una vez que levantó la Copa del Mundo, concluyó: “Era obvio que quería estar un poco más”.

El ex Real Madrid y París Saint-Germain (PSG) explicó que “dejar ahora es cortar esa alegría de disfrutar con la gente”. Así se propuso llegar a la próxima edición de la Copa América en Estados Unidos, México y Canadá. “Si no, me bajaré antes”, acotó.

Ángel Di María volvió a ver la final del Mundial de Qatar 2022

A diferencia de Messi, Ángel Di María vio la final del Mundial de Qatar cuando volvió a Rosario. En un reportaje con TyC Sports, recordó que repasó el partido el viernes 30 de diciembre, cuando estaba descansando en su casa.

“La pasaron a las tres o cuatro de la tarde. Fue una sensación diferente, aunque al final fue la misma alegría”, señaló “Fideo”. Incluso repasó algunos recuerdos de los momentos clave en el Estadio Lusail, donde metió un gol y luego vivió la definición en el banco de suplentes.

La familia Di María se llevó parte de la red de un arco del Estadio Lusail después de la final.

En primer, el ex Rosario Central reconoció que no vio la reacción de Emiliano Martínez ante Randal Kolo Muani. “Me tapé la cabeza”, explicó sobre la jugada en la que “Dibu” evitó el cuarto gol francés.

Por otra parte, Di María se mostró sorprendido por el segundo gol de Kylian Mbappé en el partido. Respecto de la gran definición de su excompañero de PSG, apuntó: “Cuando la controla y le da de volea, pensé que la atajaba Dibu”.