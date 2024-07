Ángel Di María hizo ruido en Rosario Central y Benfica da por hecho su regreso

Después de la goleada de Rosario Central ante Sarmiento de Junín, la novela en torno al futuro de Ángel Di María no da señales de un final feliz en Arroyito. Benfica lo espera con los brazos abiertos después del triunfo de Argentina en la Copa América de Estados Unidos 2024, aunque todavía falta el anuncio oficial en el mercado de pases europeo.

Luego del retiro de la selección nacional, “Fideo” volvió a la ciudad a descansar con su familia. El Canalla organizó un homenaje a Giovani Lo Celso por el bicampeonato continental y la ausencia de “Fideo” fue la nota negativa de la noche, ya que el día anterior denunció una “campaña” en contra de su regreso al club.

¿Por qué Ángel Di María y Giovani Lo Celso no entraron a la cancha de Rosario Central?

Mientras Rosario Central enfrentaba a Sarmiento de Junín en su estadio, Ángel Di María viajaba con Jorgelina Cardoso fuera de la ciudad. La esposa del futbolista publicó un video mientras recorrían la ruta de noche en vísperas de la boda de Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

Luego de la victoria en el Gigante de Arroyito, la Academia informó que Lo Celso no quería salir a la cancha para ser distinguido. En cambio pidió un “espacio más íntimo del estadio” para el encuentro con el director técnico Miguel Ángel Russo, el capitán Jorge Broun y su excompañero Marco Ruben.

¿Qué dijo Ángel Di María sobre el regreso a Rosario Central?

“Qué manera de hacer campaña en contra mía”, escribió Ángel Di María este jueves. El ídolo de la selección argentina se quejó de la publicación de un medio partidario respecto del homenaje en el partido con Sarmiento de Junín.

El mensaje del futbolista hizo muchísimo ruido más allá de las redes sociales.

“Fideo” expresó su bronca a través de una historia de Instagram. Si bien no dio pistas sobre su futuro profesional ni descartó la vuelta a Rosario Central, disparó: “¿Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva?”.

Finalmente, el homenaje canalla por el bicampeonato de América dejó a Di María de lado dentro y fuera del estadio. Entre lo que ocurrió en la cancha y los mensajes de redes sociales, el sueño del retorno del exjugador de Real Madrid y París Saint-Germain (PSG) se empañó.

Rui Costa confirmó que Ángel Di María se queda en Benfica

Al margen de la polémica en Argentina, el presidente de Benfica, Rui Costa, aseguró este sábado que Ángel Di María seguirá jugando en Benfica durante la próxima temporada europea. El directivo del club portugués lo confirmó este sábado en Suiza y sus declaraciones no tardaron en cruzar el océano Atlántico como un golpe a la hinchada de Rosario Central.

"Fideo" se despidió de la selección nacional en un festejo familiar. Foto: @angeldimariajm

“Ya está anunciado. Se va a quedar, igual que hace un año, cuando vino después del Mundial para firmar un contrato”, explicó el exfutbolista de Fiorentina. Actualmente el rosarino es agente libre y el Canalla esperaba verlo de regreso para el segundo semestre, pero en Lisboa lo esperan con los brazos abiertos.