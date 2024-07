Las emotivas palabras de Ángel Di María, tras su último partido con la Selección Argentina

Un partido que comenzó el 14 de julio y terminó el 15 de julio, debido al retraso en el comienzo. A la 1.00 AM (horario de Argentina) la Selección se coronó campeona de la Copa América 2024 tras ganar la final frente a Colombia, y Ángel “Fideo” Di María disputó su último partido con la camiseta albiceleste, con mucha emoción y con un trofeo más para su carrera.

Ángel Di María disputó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina en la Copa América de Estados Unidos 2024. Foto: Marta Lavandier

Tal como lo había anticipado, la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos serían los últimos partidos de Ángel “Fideo” Di María con la camiseta de la Selección Argentina. Al igual que en la edición de 2021 de Brasil, y luego de seis partidos, la Selección Argentina se coronó campeona y logró conquistar la Copa América por decimosexta vez.

Las hijas de Ángel Di María sorprendieron a Fideo antes del ingreso del partido. / Gentileza.

En su último partido con la albiceleste, Ángel Di María no solo estuvo acompañado por sus compañeros en el campo de juego, sino que sus hijas, Pía y Mía, ingresaron a la cancha para entregarle la pelota. El resto de su familia estuvo en la tribuna junto a millones de hinchas argentinos, lo acompañaron con el corazón en el Hard Rock Stadium de Miami, en el país y en el mundo.

La emotiva declaración de Ángel Di María

Luego de los festejos antes la victoria 1-0 de la Selección Argentina frente a la Selección de Colombia, Ángel Di María dio declaraciones, con mucha emoción, debido a que disputó su último partido con la camiseta de su país.

La palabra de Ángel Di María en su último partido con la camiseta de Argentina Foto: Adrian Dennis

“La verdad que te puedo decir lo mismo que venía diciendo. Era de esta manera, soñé que llegábamos a la final, que la ganábamos y que me retiraba de esta manera. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo. Como le dije anoche a los chicos, estoy eternamente agradecida a esta generación, me dio todo y me hizo lograr lo que tanto busqué. Que mejor que así, ¿no?”, comenzó “El Fideo”.

Respecto a la pregunta de por qué la Selección salió tantas veces campeona, Di María explicó: “Parece fácil, pero es muy difícil. Lo sé porque lo viví del otro lado durante 11 años, luchando y peleándola. No es fácil llegar a la final y ganarlas, y ahora se está dando, es así, en algún momento nos tenía que pasar”.

Al final se refirió a sus compañeros de la anterior camada de la Selección Argentina: “Me hubiese gustado ganar una con ellos, lo merecíamos también. Pero bueno, se dio en este momento. Seguimos insistiendo, peleándola y estos chicos me dieron todo”.

Por último, se refirió a Lionel Messi, que salió lesionado: “No estoy contento porque tuvo que salir de esa manera. Pero por fin, nosotros pudimos darle esta alegría a él, creo que fue una noche redonda”.