Ángel Di María sostiene la alegría del campeón de Copa América. “Nos soltamos demasiado por haber sido campeones”, contó.

//Mirá también: Cómo quedó la tabla de las Eliminatorias y cuándo vuelve a jugar Argentina

El volante de la Selección Argentina desbordó de satisfacción luego de la conquista en el Maracaná y lo reflejó en F90, con Sebastián Vignolo.

“El mate es mío. Eran las 5 de la tarde, estaba para unos mates”, contó sobre la imagen de Lionel Messi que recorrió el mundo.

Lionel Messi, con su mate bien argentino viendo la goleada del PSG ante Clermont. (AFP)

//Mirá también: Lo malo de la vuelta del público en Argentina-Bolivia: entradas falsas, incidentes y detenidos

“La camada anterior hizo que la gente vuelva a ilusionarse”, resaltó sobre las competencias que disputó con Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín y Ever Banega, entre otras figuras.

“Lo mío siempre fueron las lesiones. Siempre sentí que estuve a la altura, tuve los malos momentos que me lesionaba en momentos importantes”, contó.

“Sabía que esta Copa América iba a ser mía, sentía que las cosas podían salir de la mejor manera”, tiró Di María.

“El otro día en el Monumental nos dimos cuenta definitivamente de que somos los campeones de América. Le pudimos dar una alegría a muchísima gente. Escuchar el ‘Gracias’ te llena para toda la vida”, sumó.

“Messi está espectacular, suelto. Estoy muy contento por él. Es el mejor del mundo y no poder lograr algo con la Selección era cien millones de veces peor. La presión que tenía por dentro...El otro día cuando lloraba en el Monumental, lo abracé y le dije: ‘Dejá de llorar, ya pasó'”, declaró sobre su compañero.

“Mis hijas me decían ‘Bien papi, por fin ganaste’”, dijo Di María sobre cómo vivió el reencuentro con sus hijas tras ganar la Copa América.

“Ella me decía que siga haciendo lo mismo, que iba a volver a la Selección. Me decía: ‘Rompete todo, pero no pares’”, resaltó sobre el acompañamiento que tuvo con Jorgelina, su esposa.

“Me gustaría retirarme en Central, volver bien. Sería después del Mundial”, contó Ángel. Aclaró que su contrato con el PSG termina a fines del 2022.

“Me enseñaron a nunca bajar los brazos”, pudo decir entre lágrimas Di María sobre cómo su familia lo apoyó cuando mucha gente le decía “que no servía para nada”.

La muerte de la abuela de Di María durante la Copa América 2016

“En la Copa América de Estados Unidos murió mi abuela y no dije nada porque no me iban a dejar jugar. Para mí la Selección es todo. Estuve llorando toda la tarde en la pieza, cuando aparecía el Pocho (Lavezzi) me hacía el dormido. Estaba destruido por dentro”, contó Di María.

“Era fanática de Rosario Central y deseaba que triunfara en el fútbol. La amaba con el alma. Por suerte hice el gol y se lo pude dedicar. Quizás toda esa tensión se pasó al otro partido, cuando uno está más relajado, y me lesioné. Somos seres humanos, no somos máquinas”, dijo.