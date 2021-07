Toti Pasman volvió a aparecer en escena conflictiva con miembros de la Selección Argentina. Le había suplicado a Lionel Scaloni que no ponga más a Ángel Di María, su esposa le contestó y el conductor admitió haberse equivocado.

Pasman, antes de las semifinales de la Copa América, le había pedido de rodillas a Scaloni que “no ponga más de titular a Di María”.

“¿Qué hemos hecho los hinchas de la Selección Argentina para ver 13 años seguidos a Di María de titular?”, sentenció el conductor de “El Show del Fútbol”.

Luego de la final de la Copa América, Jorgelina Cardoso posteó una historia apuntando a Pasman.

El mensaje de la esposa de Ángel Di María hacia Toti Pasman. (Instagram/@jorgelinacardoso26)

La esposa de Angelito subió una historia con la imagen del periodista y utilizó el recordado “LTA” que alguna vez Diego Maradona le destinó al mismo Pasman.

Qué dijo Toti Pasman luego de la final de la Copa América

Si bien aseguró que no se iba a volver a arrodillar, Pasman abrió su programa dedicándole sus palabras a Di María.

“Yo a Di María no tengo nada para decirle porque él tampoco dijo nada de mí. Sí a su esposa, que me escribió cuando yo el 7 de junio dije lo que dije, y no me arrepiento... yo lo que veía era que el ciclo de Di María, después de tres Mundiales y cuatro Copas America estaba terminado. Por las lesiones, idas y vueltas con este y otros técnicos. Por eso pensé que estaba terminado y me equivoqué”, contó Toti.

“Me equivoqué, porque Di María ayer demostró que tiene cosas para dar a la Selección, y también lo hizo cuando entró contra Ecuador y contra Colombia, que yo pensaba que era la mejor manera: que Di María entrara los últimos 20 minutos para desequilibrar con su velocidad”, dijo sobre su postura.