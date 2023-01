Tomás Holder tiene nueva novia y disfruta su último día en Punta del Este con ella

Tomás Holder, el ex participante de Gran Hermano, anunció su separación de Paula Balbi y se mostró con su nueva novia en Punta del Este. El romance de verano del tiktoker enfureció a su ex, la modelo rosarina, quien no dudó en hacer su descargo en las redes sociales.

Cuando Holder ingresó a la casa más famosa del país, estaba en pareja con Paula. Al quedar eliminado en la primera gala, el influencer se mostró muy enamorado de la rosarina y dejó a un lado su exposición mediática en Capital Federal para regresar a su ciudad y disfrutar de su pareja.

“No por ella, sino por el amor. A veces es difícil llevar una relación a distancia. Y si bien creo que estoy en un buen momento de mi carrera, no puedo dejar de lado lo fundamental en la vida: el amor”, dijo en su momento Holder.

Al parecer el amor entre el tiktoker y la modelo se terminó muy rápido. Unas semanas después de su regreso a Rosario, Holder confirmó su ruptura y negó los rumores de violencia física que decían en los medios.

Así fue que el primer eliminado de Gran Hermano se mostró con otro mujer en sus vacaciones de Punta del Este. La joven se llama Camila Mallo y también es modelo. Incluso, en los últimos días la nueva pareja posteó varias fotos juntos.

Tomás Holder y su nueva novia en Punta del Este. Foto: Instagram

En una de las imágenes se puede ver a Tomás abrazado a ella, tomando sol en la playa y dándose besos. Además, un detalle no menor, es que se escribieron “TA”, las siglas que podrían hacer referencia a “Te amo”.

Tomás Holder y su nueva novia en Punta del Este. Foto: Instagram

Tomás Holder y su nueva novia en Punta del Este. Foto: Instagram

La reacción de Paula Balbi al ver las fotos de Tomás Holder con su nueva novia

Paula Balbi vio los posteos de Holder e hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram. Ella compartió una frase que dice: “el respeto post relación es lo que te hace saber con quién estuviste realmente”. A lo que la modelo agregó: “nada que agregar”.

El descargo de la ex novia de Tomás Holder. Foto: Instagram

Claramente, la joven hizo referencia a su ex pareja sin nombrarlo. Por su parte, Holder respondió de la misma manera: sin decir su nombre, pero con una historia de Instagram. “Yo estoy en Punta viviendo mi vida. Basta de nombrarme. Sos pasado. Nada más que agregar”, escribió el tiktoker.