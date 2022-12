Tomás Holder confirmó su ruptura con Paula Balbi: “Te di una vida que nunca pensaste”

Hace apenas unos días Tomás Holder desmentía rumores sobre una supuesta separación de Paula Balbi, la joven con la que se mostraba muy enamorado en las redes sociales. Sin embargo, este martes el ex “hermanito” confirmó la ruptura por medio de sus historias de Instagram.

Al parecer, la historia de amor con la chica sencilla del “iPhone 7 con botón” llegó a su fin. Tras las especulaciones sobre una ruptura, mensajes desmintiendo, fotos acarameladas y la mamá de Tomás afirmando que su hijo estaba separado, el influencer, recién llegado de sus vacaciones en Cancún, subió a su Instagram dos stories confirmando que está soltero y borró todas las fotos con la rubia.

En una de las imágenes se lo puede apreciar dentro de un auto escuchando música con la frase “Por no querer dejar gente atrás tu pasado te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada”, que parecería estar destinada a la joven con la que mantuvo una intensa relación amorosa.

Posteriormente subió otra que luego borró, en la que se lo veía de perfil dentro del mismo vehículo, acompañando la imagen con un fuerte reclamo: “¿Destrozar sueños? Te quedaste con 50.000 seguidores. Te di una vida que nunca pensaste...”.

Sumado a esto, el influencer hizo un vivo con sus seguidores en el que confirmó la ruptura y señaló: “Yo le di todo lo que tiene que tener hoy en día. Tiene cincuenta mil seguidores que ojalá los pueda aprovechar con lo del modelaje. Ojalá que sea muy feliz, que pueda aprovechar todos los seguidores”.

Qué dijo la mamá de Tomás Holder de Paula Balbi

“La verdad es que es lo mejor que puede hacer Tomás, tomarse un tiempo para pensar como hombre y vivir una etapa donde él debería estar solo”, había dicho la mujer en entrevista con el periodista Juan Etchegoyen cuando se le preguntó sobre los rumores de separación.

Y agregó: “Hay muchas cosas que le venían haciendo mal y estaba muy cargado, como mamá y como mujer, sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre, es el momento que tiene que reflexionar muchas cosas de su vida, fueron muchas cosas de golpe y me pone súper feliz que esté con un amigo en Cancún”.

Consultada sobre la relación con su entonces nuera, Gisela Gordillo confesó que no eran muy cercanas: “Hay algo que me molestó de su ex. Yo tenía que ir a la gala de Gran Hermano y no tenía plata. Entonces mi hijo me dijo que él me lo pagaba el pasaje, yo le dije que le pregunte a la chica y ella lo que respondió fue: ‘No la conozco’. Entonces dije: ‘¡Fa!, ¿con esa persona estás saliendo?’”.