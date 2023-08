Tomás Holder criticó a Yanina Latorre, y la angelita lo mandó al frente: “A mi hija no le gustan los inútiles”

El Bailando no arrancó, pero Tomás Holder ya empezó a generar polémica: esta vez al hablar sobre Yanina Latorre. La panelista de LAM no se quedó callada y lo fulminó: “A mi hija no le gustan los inútiles”.

Si bien el rosarino aseguró que no conoce a Lola Latorre y se limitó a describirla como “tiktoker”, el mediático mostró su malestar con Yanina en medio de una nota con el Diario de Mariana. Pese a que Holder dijo que no conocía la joven, la panelista lo desmintió y mandó al frente: antes de ingresar a la casa de Gran Hermano le escribió por Instagram, pero no recibió respuesta.

Qué dijo Tomás Holder sobre Yanina Latorre

En el programa de Mariana Fabbiani, Holder no se animó a opinar sobre Lola Latorre y aclaró que ella no le gusta porque “juzgo mucho a la persona por la familia”, dando a entender que Yanina no le cae bien. Además, contó que el sábado pasado se comunicó con Ángel de Brito para decirle que se sentía mal porque una de sus angelitas lo criticaba mucho.

El rosarino dio la “exclusiva” de su situación con la panelista de LAM, y aseguro que aún no logró hablarlo en persona con Yanina Latorre. “Las cosas que yo tengo con Yanina son feas. Muchos ataques que son innecesarios. A pesar de que esto es un show, seguir atacando en la vida real es feo”, expresó el mediático.

La lapidaria respuesta de Yanina Latorre para Tomás Holder

Y los dichos de Holder no pasaron desapercibidos, y en LAM la madre de Lola Latorre decidió responderle de manera muy picante e incluso reveló que, cuando no era popularmente conocido, se quiso acercar a su hija Lola, pero no le salió.

“Porque alguna vez opiné que sos un pelotudo y hoy lo reconrfirmaste. ¿De qué familia hablás? Nosotros no mandamos fotos de chot* dura”, lanzó Latorre indignada. Al mismo tiempo, Ángel de Brito leyó en vivo el mensaje que Holder le envió para que se lo pase a su compañera: “Estaba con un pedo loco Holder. Sábado 22.21 horas”, detalla el conductor.

De Brito remarcó que no entendía el sentido del mensaje que recibió de Holder: “Yanina, alguna que otra noche me fui a dormir algo triste por escuchar algunos dichos que dijiste sobre mí. También sentí que cada cosa que hacía era para una crítica o para matarme”. Al mismo tiempo, aclaró que rechazó la invitación al programa porque no quería discutir.

“No lo invitamos para discutir. Lo llamamos en realidad por ‘gente rota por Gran Hermano’”, acota Yanina, y seguramente hace referencia a los problemas que enfrentan los participantes al salir de la casa por el nivel de exposición, como contó Coti Romero en varias oportunidades. Luego el conductor siguió leyendo el mensaje donde Holder pide disculpas, a lo que la rubia remató con un “está cartoneando una invitación a LAM, amor”.

Si bien en ese mensaje dice que no tiene problemas con Latorre, en el programa de Mariana dijo lo contrario. “Cuando salió de la casa medio que lo criticamos, duró una semana, al final nos cayó bien a todas”, sostuvo la mediática y recordó un video hot de Holder detrás de una cortina, previo al de La Tana.

Y luego agregó: “Pero como la va a juzgar a la nena. ¿Qué tiene que ver mi familia? Es lo mismo que yo piense que la madre es una reventada porque este pibe hace pavadas... Aparte, a Lola este le mandaba mensajitos privados por Instagram”.

La angelita contó que Tomás le escribió a Lola cuando aún no era tan conocido: “Que ni se le acerque. Mi hija está para otra cosa. A mi hija no le gustan los inútiles”, lanzó.