Tomás Holder contó cómo es su vida tras hacerse viral con un video sexual: " Me jugó en contra”

En mayo de este año un video sexual protagonizado por el ex Gran Hermano Tomás Holder copó las redes sociales y se viralizó de tal manera que terminó llegando a la televisión. Unos meses más tarde, el influencer rosarino contó cómo conoció a la chica del video y de qué manera repercutió en su vida la filtración de las imágenes de alto voltaje.

Entrevistado por Vicky Cantero, una odontóloga y creadora de contenido de las redes sociales, el tiktoker empezó contando el primer encuentro con “La Tana”, la despampanante joven con la que aparece en el video: “Se llama Agustina, la conocí en una fiesta tecno en la playa”, empezó. “La mina... un lomazo. Dije: ´¡yo a esta mina me la agarro hoy, hoy estoy con esta mina!´. Mis amigos me decían ´dale, boludo, no te la vas a chamuyar´ y yo decía: ´no, yo no me la voy a chamuyar, ella se va a acercar´”.

Según Holder, “La Tana” se acercó a pedirle una foto y luego de eso la buscó en “las etiquetadas de la playa”, para iniciar una conversación en la que rápidamente se pusieron de acuerdo para verse en el departamento que él alquilaba en Núñez en aquel momento.

La Tanita, la protagonista del video prohibido de Tomás Holder. Foto: Gentileza Instagram.

“Nos pusimos a charlar, hablamos una banda. Yo le pregunto ¿a qué te dedicas? y me dice ´yo hago porno, tengo Only Fans´ y pensé ´uh la peor, acá me agarro cualquier cosa´”. No obstante, eso no lo detuvo y mantuvieron relaciones sexuales “dos o tres veces”.

¿Cómo fue la viralización del video?

“En un momento la mina me dice ´me calentás mucho, ¿no te pinta grabarte?´”, continuó contando el participante de Bailando 2023, pero él se negó y ella le prometió que no lo subiría a ningún lado. El rosarino entonces aceptó y confesó: “Me encanta grabarme. Soy de tener videos”.

“Asique nos grabamos con mi celular”, explicó. Luego, vino lo inevitable, tras pasárselo a ella, la creadora de contenido lo filtró en las redes sociales, donde se viralizó casi de inmediato. “Me llamó mi mamá y me dijo ´¡Tomás, pendejo de mierda, tus hermanitos vieron el video y te vi a vos que sos mi hijo!´”. Ahí dije ´uy, amigo, toda Argentina tiene mi video porno´”.

Pese a que en un primer momento Holder se mostró orgulloso del contenido filtrado, hubo cosas negativas en su vida a partir de eso: “me jugó en contra, porque muchas minas que yo me hablaba y eran súper recatadas no me dieron más pelota después de ese video”. No obstante, aclaró que aumentó el número de seguidoras con personalidades “más abiertas”.