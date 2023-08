Ángel de Brito develó las razones del retraso del Bailando 2023

La televisión hace un tiempo que espera el regreso del histórico conductor, Marcelo Tinelli, y su reconocido ciclo de baile. Con confirmación de fechas, participantes y jurados, el inicio de la nueva travesía del “Cabezón” estaba a la vuelta de la esquina, pero algo retrasó el plan y aún se desconoce la fecha.

El nuevo ciclo de Marcelo Tinelli y su Bailando en América TV tiene todo listo como para salir al aire y volver a dominar el prime time de la televisión argentina. Pero pese a la emoción, el comienzo del programa debió retrasarse, todo se dio a conocer el reconocido periodista de espectáculos, Ángel De Brito, quien compartió un mensaje de la producción del exitoso programa.

La noticia de la postergación del Bailando

Marcelo Tinelli planea continuar con la dinastía del Bailando en el prime time televisivo por América TV y demostrar que sigue más vigente que nunca. Pero en las últimas horas se conoció que el ciclo sufrirá un retraso en su inicio al aire.

El nuevo look de Tinelli. Gentileza: Movilpress / TN

Según informó el periodista de Espectáculos y jurado del Bailando, Ángel De Brito, el comienzo del programa se vio atrasado por unos problemas técnicos en el estudio.

“Hoy la producción nos escribió al grupo de jurados. Tenemos un grupo de jurados con las productoras. Nos dijeron ‘chicos, miren que el lunes no arranca el programa’, pero de eso ya nos dimos cuenta. No voy a mandar al frente a quién, pero lo voy a leer”, leyó el periodista, desde un comunicado por parte de la producción del programa.

Asimismo, agregó: “El mensaje fue muy amoroso y dice ‘querido jurado, queremos confirmarle que el lunes que viene no es el arranque del programa’. Igual, nosotros (el jurado) sabemos que el primero es un programa especial, que no van los jurados, no van los participantes. Recién vamos el martes”. Dejando saber que el primer programa del ciclo contará con una gran puesta en escena como a las que nos tiene acostumbrados Tinelli.

Por qué se retrasó y cuándo comenzaría el Bailando 2023

Ángel De Brito continuó dando detalles sobre la postergación del lanzamiento del ciclo encabezado por Marcelo Tinelli. “Nos dieron una fecha y la fecha que nos dieron es el cuatro de septiembre. El otro lunes sería, una semana más. A mí si me dicen cuatro... El estudio está terminado, están con unos temas de luces. Muchas de las pantallas que se usan en ShowMatch son de proveedores que la usaron para los bunkers de las elecciones”, explicó.

Ángel De Brito brindó detalles del retraso del Bailando Foto: Captura video LAM

Y por último, añadió: “Las PASO atrasaron un poco la llegada de las pantallas hasta Martínez (donde está el estudio del Bailando). El estudio además alquiló las paredes, se armó de cero, las pantallas que van en el piso, todo. Esto se hace cuando cambiás de estudio”.