Con la reina no: Yanina Latorre fulminó a Antonela Roccuzzo y las redes sociales explotaron

Una “Terapia picante”, a eso se sometió Yanina Latorre y cumplió con el objetivo ya que tiró varias bombas, y hasta habló de Antonela Roccuzzo: “Sola hasta ahora no logró nada”. Esto último no pasó desapercibido y la panelista de LAM fue muy cuestionada en las redes sociales por sus dichos.

En medio de un ciclo de entrevistas que se trasmite por YouTube, la esposa de Diego Latorre fue consultada por el rol de las parejas de los futbolistas hoy en día y les dio como consejo “qué se aguanten lo machistas que son, porque siguen siendo muy machistas”. La panelista diferenció a las botineras, de las esposas, y sostuvo que el gran cambio de sus tiempos a hoy es la llegada de las redes sociales, pero que mucho no cambió.

Yanina Latorre lapidaria contra Antonela Roccuzzo

La panelista de LAM comenzó remarcando que ella dejó ”todo por él (Latorre) y no me arrepiento”, pero remarcó que su vida quedó en pausa. Fue en este momento cuando entró en la charla la figura de la “reina” del fútbol: “A Antonela Roccuzzo la amamos, pero es la mujer de Messi. La contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo por estar casada con Messi”, arrancó sin titubear.

“Sola hasta ahora no logró nada”, insistió y aclaró: “No la estoy criticando, pero siempre está un paso atrás del jugador”. Ante esta postura, Alan Parodi le repreguntó: “¿Messi sería Messi sin Antonela?”, y la rubia no dudó: “El talento de ellos, es el talento de ellos siempre, no los subestimemos”.

Claramente, esto es real, pero hace tiempo que se reivindica el rol que ocupan las esposas de los jugadores, y eso quedó a la vista en el último mundial donde Argentina levantó la tan ansiada copa: los futbolistas se encargaron de resaltar la importancia del acompañamiento de sus parejas, del sacrificio y sostén que son en una carrera tan criticada porque en este país el fútbol parece ser lo más importante.

El triunfo de Messi y Antonela Roccuzzo por el Mundial Qatar 2022 Foto: Twitter

Pero esto no lo ve así Yanina que se explayó diciendo: “Vos podés ayudar y acompañarlo para que tenga una vida mejor porque gracias a Antonela seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no chupa, lo acompaña. Pero sos eso: le crías los pibes, le tenés la casa, lo ayudas en la mudanza, todo para que el rey esté contento”.

Y concluyó explicando por qué le recomendó a las novias de “futbolistas promesas” que “se aguanten”: “Es un negocio familiar: es una época que vos dejás todo porque vos sabés que después, gracias a ese laburo, vivís bien toda la vida”.

Las redes explotaron por los comentarios de Yanina Latorre sobre Antonela Roccuzzo

Criticas a Yanina Latorre por los dichos sobre Antonela Roccuzzo. Foto: Twitter

Criticas a Yanina Latorre por los dichos sobre Antonela Roccuzzo. Foto: Twitter