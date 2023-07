La extraña coincidencia entre Antonela Roccuzzo y Katie Holmes que revolucionó las redes

Katie Holmes y Antonela Roccuzzo parecieran, a priori, no tener nada en común. Sin embargo, hay algo en lo que ambas destacan: el amor por la moda y su fascinación por estar siempre al filo de las tendencias. Con esa premisa, la empresaria rosarina y la actriz de Hollywood coincidieron en estilo y las redes estallaron.

Cuando Antonela, Lionel Messi y sus hijos visitaron Palm Beach para ver casas, en el marco de la mudanza a Estados Unidos, llamó la atención el look deportivo y desenfadado de ella, compuesto de un pantalón tipo jogging color verde y un top negro, con zapatillas urbanas y el cabello recogido. Sin embargo, su aparente estilo sencillo guardaba un secreto.

Ambas compartieron look en Estados Unidos Foto: @grosbygroup

En otro lado del mismo país y durante la misma semana, la famosa Katie Holmes fue vista en el barrio Soho de Manhattan luciendo de manera casi exacta los atuendos que llevó Antonela: un pantalón jogging tipo cargo verde y un top negro, con calzado deportivo y pelo recogido. La ex esposa de Tom Cruise quedó captada por los flashes y la coincidencia de looks no pasó desapercibida.

¿QUé hay detrás de los looks de antonela y katie holmes?

Según los expertos en moda, se trata de un look “casual” que está siendo tendencia esta temporada en los agobiantes calores del verano europeo. Las mujeres buscan comodidad y frescura y por eso eligen ropas que dejen respirar el cuerpo.

Consultado por Teleshow, el productor de moda Fabián Medina Flores describió el look de Antonela con mucha precisión: “El jogger krut oversize, pantalón XL muy 2000 a la cintura alta. Con línea A, género liviano, tipo cargo, muy cool que lo llevan todos. Es la mejor respuesta a esta pink fever que explotó en Miami hacia el mundo. Llevarlo con negro, gris, rosa, azul, como las europeas. Creo que Antonela encontró su segundo hogar en Miami y es en esta ciudad donde se la puede ver más ella”.