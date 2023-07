Tablada: Gendarmería recibió un alerta de los vecinos y rescataron a una nena que estaba sola en una casa

Este martes 11 de julio por la mañana una pequeña de 4 años fue rescatada por Gendarmería luego de que vecinos denunciaran que estaba sola en una casa precaria hacía varios días en barrio Tablada. Junto a la menor encontraron un perro en estado de desnutrición.

Las autoridades, ante el alerta de los vecinos, se acercaron a la vivienda ubicada en Biedma al 100 bis, y pudieron ver a la niña, pero ningún adulto respondió a su llamado, según detalla Rosario3.

Qué se sabe de la niña abandonada en una casa de Rosario

Ante esta situación, los gendarmes dieron intervención a la Dirección de Niñez y al Ministerio Público de la Acusación, y obtener un permiso que les permita ingresar a la vivienda para constatar la situación en la que se encontraba la menor de edad.

Gendarmería rescató a una niña que estaba sola en una casa en Rosario. Foto: Rosario3

Nuevamente en Tablada, las autoridades confirmaron que la nena estaba sola en la casa junto a un perro en avanzado estado de desnutrición. El animal fue entregado al grupo de rescate animal “Corazones Callejeros”; mientras que la niña quedó bajo la guarda de Niñez.

Gendarmería rescató a una niña que estaba sola en una casa en Rosario. Foto: Rosario3

Si bien no hay precisión de cuántos días llevaba sola, los gendarmes detallaron que la vivienda es sumamente precaria, antihigiénica y no encontraron comida. En cuanto a los familiares, la Unidad de Flagrancia de la fiscalía de Rosario, a cargo del caso, no logró localizarlos por el momento.