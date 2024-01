Sabor a poco: Newell’s perdió ante River Plate de Uruguay en el inicio de la Serie Río de la Plata

Después de dos semanas de pretemporada, Newell’s Old Boys inició una nueva etapa de preparación en un amistoso con River Plate de Montevideo. Este miércoles fue la primera prueba futbolística del director técnico Mauricio Larriera, que no debutó con el mejor resultado, ya que el rosarino empató en los últimos minutos del partido y terminó perdiendo por penales.

El partido comenzó con la Lepra en desventaja, tras un gol de Augusto Scarone a los escasos 3 minutos de iniciada la contienda, que se jugó en el estadio Parque Saroldi de River Plate de Montevideo.

¡POR FAVOR, QUÉ GOLAZO! Augusto Scarone sacó un hermoso remate desde afuera del área y puso el 1-0 de River Plate vs. Newell's.



Con algunas bajas por lesiones y convocatorias a la Selección sub 23 para el Preolímpico de Venezuela, el técnico Larriera tuvo un primer ensayo de prueba y error. En el campo, Newell’s tuvo protagonismo, pero no deslumbró con las jugadas y mas allá de dominar la pelota, no logró concretar jugadas de fuerza.

El segundo tiempo fue para los cambios. En total, los dos equipos realizaron diez modificaciones y sólo los arqueros jugaron hasta el final. Sin la presión de los torneos, los amistosos sirven a los técnicos para probar formaciones y jugadores y Newell’s se despegó de la fórmula Heinze.

A los 90 minutos vino el empate de la mano de Jeremías Pérez Tica, que rescató un rebote y dejó el 1 a 1. Cuando varios de los asistentes se estaban levantando para irse, comenzó la etapa de penales.

¡LA LEPRA LO EMPATÓ EN EL FINAL! Jeremías Pérez Tica rescató el rebote Irrazabal y plasmó el 1-1 vs. River Plate.



Cómo fueron los penales

El primero en ejecutar fue Esteban Fernández, que falló y River sumó el primer gol tras él. Lo siguió Pérez Tica, que también erró y River metió el segundo gol.

Lisandro Montenegro fue el primero en marcar para los rojinegros y conquistó el 1-2, pero Vidal metió el 3-1 para los locales

Más tarde, obligado Misael Jaime metió el 2-3; pero Tomás López definió el partido 4 a 2 para River, que se quedó con el amistoso.

¿Qué pasó con el regreso de Éver Banega a Newell’s Old Boys?

Newell’s está pendiente de la posible incorporación de Éver Banega, que debe rescindir su contrato con Al Shabab. El presidente Ignacio Astore confirmó un acuerdo con el jugador de 35 años, de modo que sólo falta resolver su salida del equipo árabe para que se sume al plantel.

El exvolante de Valencia, Inter de Milán y Sevilla estaba en la carpeta de refuerzos de Boca, pero finalmente descartó la vuelta al Xeneize. En cambio mantiene la puerta abierta para volver a su ciudad natal, donde jugó durante la primera parte de 2014.

En medio de las negociaciones, Larriera juega su primera mano de práctica como sucesor de Gabriel Heinze en el banco. La pretemporada comenzó el 22 de diciembre, pero hasta ahora no hubo amistosos que den pistas sobre su plan futbolístico.

El rearmado del plantel del parque de la Independencia comenzó este año con una lista de posibles refuerzos que incluye a Juan Ignacio Ramírez, delantero de Nacional de Montevideo. Mientras tanto, el DT debe elegir entre Ramiro Macagno y la continuidad de Lucas Hoyos para defender el arco rojinegro.

Después del duelo con River Plate de Uruguay, Newell’s se quedará a entrenar en suelo oriental durante el resto de la semana. El próximo domingo jugará con Peñarol y así se despedirá de la Serie Río de la Plata.