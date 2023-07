Habló el presidente de Newell’s tras la polémica con la bandera de Los Monos: “No me asusta”

Tras darse a conocer el video en el que se lo ve a Ignacio Astore, presidente de Newell’s, en el Estadio Marcelo Bielsa mientras la barrabrava sacaba la bandera vinculada a “Los Monos”, salió a hablar sobre lo sucedido. “Yo estoy tranquilo con mi conciencia”, aseguró.

En las grabaciones, se puede apreciar cómo el médico llega en su auto particular e ingresa a la cancha, quedándose en la entrada mientras los barras sacan el “trapo” que había copado la popular sur en la fiesta del ídolo rojinegro.

La camioneta familiar llega momentos antes de que comiencen a retirar la bandera el domingo 25 de junio y se retira antes que el camión. “Vamos a evaluar la evidencia que tenemos y veremos los pasos a seguir”, fue lo que dijo el fiscal Luis Schiappa Pietra, que junto a Matías Edery están analizando la conducta de Astore.

Bandera de “Los Monos”: la respuesta de Ignacio Astore

En este sentido, el hombre refirió a lo ocurrido y, en diálogo con El Tres, señaló: “Estoy parado donde estoy parado siempre, en el club, donde me toca estar, es la función que a mí me toca. Estar presente, encarrilar este barco, que lo estamos haciendo muy bien”.

Luego, sumó: “Es una situación difícil, angustiante. Esta gente que hace mucho que está enquistada en la provincia de Santa Fe, que ha utilizado este evento espectacular, con figuras internacionales, ante un gobierno nacional, provincial y un ministro de Seguridad, incapaces de manejar esta situación”.

La Fiscalía Regional de Rosario presentó una foto del momento en que se llevaban la bandera de "Los Monos" de la cancha de Newell's. Foto: MPA

“Los clubes somos manejados por presidentes ad honorem, que lo hacemos por pasión y que quedamos expuestos a este tipo de situaciones porque no tenemos ningún tipo de contención por parte del ministerio de Seguridad, de la provincia y de la Nación”, relató el presidente.

En cuanto a la decisión de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra por investigarlo, Astore se expresó tranquilo: “No me preocupa, no me asusta, que haga lo que tenga que hacer. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, por eso me presenté en forma espontánea”.

Aún así, y si bien admitió que las imágenes no mienten y él estuvo presente en ese momento, aseguró que él simplemente fue a revisar cómo había quedado el estado del campo de juego después de la despedida de Maxi Rodríguez.