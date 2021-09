Rosario Central no para de sumar bajas, principalmente en la zona de ataque. Para alivio de Cristian “Kily” González y su cuerpo técnico, esta vez la ausencia no será por lesión. El futbolista que se perderá al menos una fecha de la Liga Profesional de Fútbol es Luca Martínez Dupuy, quien participará de una ventana de amistosos con la Selección Sub 21 de México.

El joven delantero de 20 años viajará el próximo 4 de octubre a España, más precisamente a Marbella, donde el combinado juvenil mexicano enfrentará a Rumania y a Suecia, aunque no se descarta que se agregue un partido más frente al seleccionado local. El regreso del jugador está pautado para el día 12.

El DT de Rosario Central, Cristian "Kily" González, sigue teniendo complicaciones al momento de armar el equipo cada fin de semana. (@RosarioCentral) (@Rosario Central)

De esta manera, el atacante nacido en San Luis Potosí estará presente este domingo en el Gigante de Arroyito cuando el Canalla reciba a Argentinos desde las 13.30, pero faltará al siguiente compromiso, la visita a Estudiantes de La Plata el viernes 8 de octubre a las 19 en el estadio UNO.

Para el choque con el Bicho, el Kily no podrá contar con los delanteros Emiliano Vecchio, Lucas Gamba y Milton Caraglio, todos con diferentes lesiones; ni tampoco con el volante ofensivo Michael Covea, quien aún se encuentra aislado por dar positivo de Covid-19 en la previa del último cruce frente a Talleres.

Al entrenador auriazul no le quedará más opciones que volver a improvisar en la zona ofensiva, donde podría ubicar a Francesco Lo Celso como enganche y nuevamente a Alan Marinelli acompañando a Marco Ruben en la dupla de ataque, como sucedió el último fin de semana.