Rosario Central en el radar: Ángel Di María habló con Kily González en vacaciones

La esperanza de la hinchada de Rosario Central sigue aferrada al regreso de Ángel Di María después de casi dos décadas de carrera. Cristian González siente lo mismo y este lunes reveló que tuvo una charla privada con “Fideo”. Según el “Kily”, el sueño de ver al futbolista de Benfica en Arroyito es real y posible.

El director técnico de Unión de Santa Fe citó a su colega Miguel Ángel Russo apenas empezó a trazar el panorama del campeón mundial en Qatar. “Acá hay una cosa que hay que entender primero: son decisiones personales”, remarcó en un reportaje después del triunfo sobre Barracas Central.

Según comentó el exjugador de Valencia e Inter de Milán, el mediocampista tuvo que “replantearse” la vuelta desde Europa por la “locura” que se vive “tristemente y lamentablemente” en Argentina. Durante el reportaje con ESPN aludió a las amenazas de muerte a familiares de Di María en el barrio privado Funes Hills Miraflores.

¿Qué sabe Kily González sobre la vuelta de Ángel Di María?

A la hora de pensar en el futuro de Ángel Di María, Kily González ratificó que hay chances de verlo jugar de nuevo en el Canalla. En este sentido, aseveró: “Que a nadie le quede ninguna duda de que él se muere por ponerse la camiseta de Central”.

El volante de 36 años posó con la casaca oficial en junio de 2022. Foto: Rosario Central

“Hoy mismo hablé con él y no es para vender humo, es real”, aseguró el DT de Unión. A continuación reiteró que “siempre” lo va a “acompañar y apoyar en la decisión que quiera”, incluso si el futbolista prefiere tomar otro camino lejos de Rosario y postergar el reencuentro con Marco Ruben.

González subrayó que Di María “también desea” regresar al Canalla. No obstante, aclaró que “su familia y su gente de confianza” son un tema prioritario dentro del plan de su carrera profesional.

Kily remarcó que la vuelta de “Fideo” al fútbol argentino no es un capricho ni una jugada de marketing. “Es el sueño que tiene desde que se fue y ojalá Dios quiera para nuestro club que pueda cumplirlo, pero no puedo ser egoísta”, c concluyó.

¿Dónde está Ángel Di María?

Mientras el técnico de Unión y el resto de los hinchas de Rosario Central esperan su regreso, Ángel Di María emprendió unas vacaciones familiares al final de la temporada. Benfica le dio licencia antes de la Copa América de Estados Unidos 2024 y Lionel Scaloni lo convocó a dos amistosos de preparación en el inicio de junio.

El matrimonio argentino disfruta de una las principales plazas turísticas de Asia. Foto: @angeldimariajm

“Fideo” partió hacia Emiratos Árabes Unidos con su esposa Jorgelina Cardoso. El futbolista se instaló en Dubai con sus hijas Pía y Mía Di María, pero también compartió parte de la estadía con Nicolás Otamendi.