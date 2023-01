Rosario Central advirtió sobre la venta ilegal de entradas a días de jugar contra Argentinos Juniors

A pocos días del debut por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2023, el club Rosario Central lanzó a sus socios una advertencia por la aparición de publicaciones “ilegales” en redes sociales ofreciendo entradas para el partido que disputará contra Argentinos Juniors.

En un comunicado de sus redes sociales, el club de Arroyito advirtió sobre la maniobra: “Rosario Central advierte sobre publicaciones ´ilegales´ en distintas redes sociales donde se ofrecen a la venta entradas para el partido del viernes ante Argentinos Juniors”. Además, en la publicación adjuntaron algunas capturas de pantalla de sitios de Facebook e Instagram en las que se ofrecen estos servicios.

En ese marco, se recordó que las plateas para el encuentro sólo se podrán adquirir en los puntos de venta anunciados por el club, abonándose tanto en efectivo como por débito o crédito en un pago. El valor es de $3000 y se carga automáticamente en el carnet de socio.

Al mismo tiempo, desde el club de zona norte explicaron que, si al ingresar en la Sede Virtual figura el cartel “credencial no habilitada”, el socio deberá ir a los puntos de atención para habilitar el carnet. Caso contrario, no podrá ingresar al Gigante. Finalmente, si existiera algún remanente, este miércoles a las 16 está previsto que se habilite la venta de plateas para no socios a $5.500. Será con registración de identidad y oportunamente se informarán los pasos a seguir para adquirirlas.

¿Cuándo y dónde juega Rosario Central contra Argentinos?

El Canalla y “El Bicho” se medirán el próximo viernes 27 de enero a las 19:15 horas por la primera fecha de la Liga Profesional 2023. El encuentro será en el estadio Gigante de Arroyito, por lo que el auriazul estará jugando de local.

Para el debut, el DT Miguel Ángel Russo utilizará una estrategia elaborada en base a lo que vio durante los amistosos de pretemporada que el equipo jugó en Chile y el partido ante Estudiantes de Río Cuarto, que el pasado sábado se disputó en Arroyo Seco.