Alan “Coyote” Rodríguez puso la firma y se suma como sexto refuerzo de Rosario Central

El rumor se confirmó finalmente y el paraguayo “Coyote” Rodríguez viajó el jueves por la tarde a Rosario para oficializarse como el nuevo refuerzo de Rosario Central, que ya suma seis en el ciclo de Miguel Ángel Russo.

El lateral zurdo de 22 años llega hasta diciembre de 2025, ya que el club adquirió el 50% de la ficha. Rodríguez viene con cierto conocimiento de Central ya que entrenó bajo las órdenes de Russo cuando el DT estuvo en Cerro Porteño.

“Creo que era mi momento de salir y dar otro paso en mi carrera. Estoy muy ansioso por conocer al club, mis compañeros y feliz por este paso”, sostuvo “Coyote” y agregó: “El Pachi (Federico Carrizo) me dijo que me iba a enamorar de la ciudad, del club, que los hinchas son muy pasionales y que voy a un club que me va a ayudar mucho en todo sentido”.

El jugador tiene habilidades ofensivas muy marcadas y viene a reforzar esa parte del equipo auriazul de cara a la temporada que viene. Si todo sale bien, Rodríguez podría estar debutando a sólo 7 días de estampar su firma en el Canalla.

Con él, el club de Arroyito completa su sexto refuerzo y su incorporación se suma a la de Carlos Quintana, Lucas Rodríguez, Facundo Mallo, Agustín Toledo y Octavio Bianchi.

¿Cuándo vuelve a jugar Rosario Central?

Este sábado, el equipo canalla vuelve a jugar en tierras argentinas tras su gira por Chile, donde cosechó tres empates y una derrota. Si bien el desempeño no contenta a los hinchas, es un buen diagnóstico para el cuerpo técnico, que puede analizar las falencias a tiempo antes de la temporada.

Será el último amistoso antes del torneo, con Estudiantes de Río Cuarto como rival. Luego, jugará con Argentinos Juniors, el próximo 27 de enero.