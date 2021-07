La publicación de videos sobre un caso de xenofobia en un colectivo en Rosario generó este miércoles múltiples mensajes de repudio. En la filmación se puede ver a una pasajera que critica a una estudiante extranjera y luego discute con otra muchacha que le recrimina su actitud.

//Mirá también: Se viralizó video de derrumbe en la isla del río Paraná con el fuego prendido

La discusión tuvo lugar alrededor de las 16 a bordo de un ómnibus de la línea 112 negra. La grabación desde uno de los asientos se viralizó horas más tarde y varias personas expresaron su rechazo hacia la postura de la protagonista, quien se quejaba del ingreso de jóvenes de otros países a la universidad pública.

La mujer acosaba verbalmente a una muchacha de 19 años. La estudiante de medicina había subido con otra amiga colombiana y cinco minutos después la señora empezó a hablarle para confirmar si era de otro país. A partir de allí empezó el acoso verbal.

//Mirá también: Una bola de fuego surcó el cielo de Rosario por la tarde y publicaron el video

“No te vas a recibir vos”, llegó a exclamar la pasajera como amenaza hacia la joven que en el vehículo. Tanto el chofer como otras personas decidieron salir en defensa de las chicas, quienes evitaron responderle mientras los demás intervenían.

Paula Ximena recordó que otra mujer sentada cerca de ellas les recomendó que no contestaran para evitar más insultos. “Me sentí mal y nerviosa por un tiempo. Había cosas que decía que eran erróneas. Nosotros no tenemos la culpa de lo malo que esté pasando en el país”, manifestó ante la consulta de LT8.

La estudiante pidió que la gente tome conciencia sobre el problema de la discriminación y añadió que no es la primera vez que vive esas situaciones. Apuntó que hasta el año pasado estaba trabajando en una rotisería mientras sigue la carrera en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).