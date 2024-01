Quién es “Tagui”, la hermana streamer de “Asado de Faso” que le robó un novio y tiene Onlyfans

Nahir Lorenzetti, la streamer rosarina más conocida como “Nani Unu” o “Asado de faso”, se convirtió en tendencia en las redes sociales este martes luego de que se conociera el parentesco que comparte con “Tagui”, una streamer y creadora de contenido erótico con cientos de miles de seguidores.

Por medio de Twitter, la joven oriunda de Rosario confirmó que la muchacha es su hermana y contó además que no mantienen una buena relación: “Ella fue criada por mi mama que es antivacunas militante de Bullrich y yo fui criada a base de asado x mi papa q es peronista y me enseño q la belleza no es mas importante que el cerebro”, argumentó y agregó: “mi mama se dedica a hacer pornografía y mi papá es taxista”.

Nahir Lorenzetti y Tagui son hermanas, según confirmó la streamer. Foto: @asadodefaso_uwu

Pero esto no es todo. Nani Unu contó además que su hermana, cuyo nombre no trascendió, ya se realizó cirugías estéticas a su corta edad y contó los verdaderos motivos por los que no tiene una relación fluida con ella.

¿Por qué están peleadas nani unu y tagui?

Según la streamer, Tagui tuvo una relación paralela con dos de sus novios en el pasado. Al respecto, detalló: “fueron dos novios que la hija de mil p.. les llenaba la cabeza en mi contra y cuando lograba alejarlos de mi los descartaba y ya buscaba otro”.

Tras convertirse en tendencia en las redes, Asado de Faso decidió ensayar una reconciliación con su hermana y su mamá y publicó una serie de fotos antiguas en las que se las ve a las tres compartiendo momentos de gran felicidad. “Vin dicel (sic) me enseñó que la familia siempre está más allá de toda circunstancias. Las amo! Son mi vida”, escribió la rosarina.

Pero le duró muy poco, puesto que horas después volvió a disparar contra Tagui y pidió que no la comparen con ella: “me vienen a medir con la misma vara que a aquella que no tienen ni un registro en internet de su cara normal sin filtro”, sostuvo.

¿Quién es tagui? la streamer hermana de nani unu

Tagui es una creadora de contenido cuyo nombre real se desconoce, pero que supuestamente comparte un vínculo familiar con Nahir Lorenzetti, de quien se encuentra distanciada.

Nahir Lorenzetti y Tagui son hermanas, según confirmó la streamer. Foto: taaguixoxo

En su perfil de Instagram acumula más de 170.000 seguidores y se autodenomina como streamer y figura pública. Además, genera contenido para a famosa plataforma de contenido erótico Onlyfans y realiza transmisiones de variados tópicos en Twitch y otros sitios con Tik Tok, donde también reúne una buena cantidad de seguidores.

Según un usuario de Reddit, la joven es “católica, liberal y provida”, un dato que resulta curioso puesto que, de ser cierto, resultaría ser la antítesis a las ideologías de Nahir.