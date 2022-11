“No te pierdas que me gustan los tinchos”: el insólito mensaje de Tomas Holder a Martín Lema

Tomás Holder, el primer jugador eliminado de Gran Hermano, no deja de sorprender con sus acciones y dichos en los medios y redes sociales. Esta vez se dio a conocer el polémico mensaje que el tiktoker le había mandado al uruguayo Martín Lema pidiéndole conocerlo.

La gente decidió que el primero que debía salir del reality que conduce Santiago del Moro era Holder. Por sus sorpresivos dichos homofóbicos y por mostrarse “medio clasista, tipo rugbier”, según como se definió el mismo al inicio del programa, el público comenzó a cancelarlo en redes sociales.

En las últimas horas el tiktoker volvió a estar en el ojo de la tormenta al filtrarse un mensaje que el joven de 21 años le mandó a Martín Lema, el ex de Silvia Süller.

¿Qué decía el mensaje que le mandó Tomás Holder a Martín Lema?

El conductor Juan Etchegoyen mostró el romántico mensaje que le mandó el ex jugador del reality al uruguayo de 24 años. “Hay una tremenda noticia de último momento, atención portales con lo que tengo en este celular”, comenzó diciendo el comunicador en sus redes.

“Me encontré con un mensaje que data del 19 de agosto a las 8 de la mañana, Tomás Holder le escribió ese día a Martín Lema, el uruguayo, actual novio de Noemí Alan, parecería como que le tiró los galgos”, reveló Etchegoyen.

En ese sentido, el locutor leyó el mensaje: “Bro yo sé que no soy veterano pero si queres acá tenés un rosarino muy popular en redes que tiene ganas de conocerte, besos y avísame, no te pierdas que me gustan los tinchos”.

Tomás Holder Foto: @tomasholder_

Conocé el insólito motivo por el que Tomás Holder se enamoró de su novia

Tomás fue invitado a PH, Podemos hablar (Telefe) y fue tendencia en las redes sociales luego de dar a conocer el motivo por el que sintió atracción por su actual novia. “Lo que me enamoró de ella es que era supersencilla. Tenía el Iphone 7 con botón. La gente se reía y me decía ‘Holder, te buscaste una con iPhone con botón’”, manifestó el joven.

La frase de “iPhone con botón” quedó marcada por los dichos del personaje de “tincho” que representa Holder en sus cuentas de TikTok e Instagram. “Yo hice un chiste en las redes sociales y quedó la frase ‘iPhone sin botón’, que es a partir del iPhone X para arriba que no tiene el botoncito del medio. Y entre los adolescentes se ve que gustó, que hizo reír y quedó”, explicó el tiktoker.

Continuando con las características de la pareja del joven, él aseguró que ella “se viste tranquila” y viaja en colectivo. “Se dijo que yo no salgo con chicas que toman colectivo. Mi novia estudia en la Facultad pública y toma colectivo. Yo la acompaño a la parada”, concluyó el ex participante de Gran Hermano.