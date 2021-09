El debut de Nadia Podoroska en el US Open estuvo muy lejos de lo que ella esperaba. La tenista quedó eliminada en primera ronda este martes y se fue “muy enojada” por el rendimiento que tuvo en su segunda participación en el Grand Slam que se disputa en Nueva York.

Ubicada en el puesto 104 del ranking mundial, Greet Minnen ganó por 6-4, 1-6 y 6-3 en dos horas y 17 minutos. La rosarina no pudo validar su posición dentro del top 50 y se despidió a pesar de la reacción que tuvo en el segundo set.

“Empecé muy nerviosa, estaba lenta de piernas”, se quejó “Nachu” a la hora de analizar su actuación. A lo largo del partido cometió 36 errores no forzados y añadió que desperdició varias jugadas “muy fáciles en momentos muy importantes”.

Minnen había accedido al cuadro principal luego de superar la ronda clasificatoria, tal como lo había hecho la argentina en 2016 cuando tenía 19 años. Con esta victoria accedió a enfrentar en la segunda ronda a la rusa Liudmila Samsonova (52).

Podoroska no dio vueltas a la hora de la autocrítica y aseveró: “Al final me faltó ser más agresiva”. Ahora planea seguir participando en el torneo de dobles del US Open como compañera de la francesa Caroline Garcia.