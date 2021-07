Fueron cuatro partidos, incluyendo su participación en dobles mixtos con Horacio Zeballos. Después de disputar sus primeros Juegos Olímpicos, Nadia Podoroska aseguró que fue un “placer y orgullo” haber representado al país, aunque también sintió que se va “con las manos vacías” por los resultados obtenidos.

“Todavía me dura la bronca y la tristeza”, comentó la rosarina en relación a su performance en Tokio. La eliminación en octavos de final no la dejó satisfecha, pero sacó pecho y remarcó: “Sé que competí bien, venciendo a rivales que me habían superado en el circuito”.

Actualmente, Podoroska se ubica en el puesto 38 del ranking mundial, apenas dos escalones por debajo de la clasificación más alta en su carrera. Posicionada como la mejor sudamericana, este miércoles compartió su alegría por haber llegado a los Juegos Olímpicos y adelantó: “A partir de ahora, mis contraseñas dirán algo sobre París 2024″.

“Nachu” señaló que la pasó muy bien en compañía del equipo argentino de tenis. Luego de su primera experiencia, confirmó que en el certamen “suceden cosas especiales”. A esto agregó: “En lo personal viví emociones muy fuertes esta semana y sé que hubo mucha gente apoyándonos a la distancia”.

“¡Recuerden que mirar al frente siempre es la mejor opción!”, concluyó Podoroska a modo de despedida desde Tokio. Así le puso punto final a la primera parte de la temporada luego del gran salto que dio el año pasado en su carrera.