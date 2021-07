Aunque no pudo llegar a la segunda semana de Wimbledon, a Nadia Podoroska no le falta motivación a esta altura de la temporada y se prepara para los Juegos Olímpicos. Al margen de lo deportivo, este lunes compartió una caricatura suya al estilo de “Los Simpson” y sorprendió a sus fans.

“Con ustedes: Lisa Podoroska”, escribió la rosarina a la hora de replicar el mensaje que le dedicaron en Instagram. Así se comparó con una de las protagonistas de la serie animada más popular a nivel mundial con un agradecimiento incluido a la cuenta donde publicaron el dibujo original.

La tenista les pidió opinión a sus seguidores luego de ver el dibujo como si estuviera en Springfield. @nadiapodoroska | Instagram

En la caricatura, “Nachu” aparece vestida de blanco como se se acostumbra en Inglaterra a la hora del tercer Grand Slam de la temporada, con el detalle extra de una vincha negra. Detrás de la tenista y su sonrisa se puede ver la casa de los Simpson.

Podoroska se mantuvo este lunes en el puesto 39 del ranking WTA y es la mejor sudamericana del circuito profesional. La semana pasada tuvo su debut absoluto en Wimbledon y cayó en segunda ronda ante la checa Tereza Martincova.

Gracias y adiós a Wimbledon

Después de la eliminación, la argentina se mostró autocrítica a la hora de analizar el partido. “Tuve mis posibilidades y no las pude aprovechar”, concluyó. No obstante, rescató la experiencia y afirmó: “Sé que este aprendizaje me ayudará en el futuro a tener mayor claridad en los momentos clave”.

“Aprovecho para contarles que no jugaré torneos las próximas semanas. Voy a descansar y prepararme para llegar de la mejor manera a Tokio”, adelantó Podoroska luego de su paso por Inglaterra.

La campeona panamericana en Lima competirá en singles y en dobles mixtos y recordó que los Juegos Olímpicos son uno de sus “grandes sueños”. A esto añadió: “Estoy orgullosa de representar a la Argentina ¡Espero poder hacerlo bien!”.