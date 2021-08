El inicio del Masters de Cincinatti no parecía sencillo y finalmente Nadia Podoroska no pudo avanzar en la primera ronda. Este lunes quedó eliminada en el debut en su segunda presentación después de haber participado en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La rosarina perdió por 3-6 y 4-6 ante Elise Mertens, quien ingresó en el puesto 15 entre las preclasificadas para el certamen en Estados Unidos. La belga se impuso al cabo de una hora y 42 minutos de juego sobre cemento para clasificar a la próxima etapa.

Después de haberse quedado afuera del Masters de Canadá en la segunda ronda, Podoroska enfrentó un duelo difícil en el que tuvo pocas oportunidades de quebrar el saque de su rival. En cambio, la europea fue eficaz y aprovechó sus chances para alzarse con una victoria apretada.

“Nachu” había arrancado con el pie derecho en Montreal, pero después fue derrotada por Camila Giorgi. La italiana hija de argentinos fue la revelación del torneo norteamericano y se alzó con el título en la definición.

Por su parte, la rosarina apunta sus cañones al US Open en busca de mantenerse dentro del top 50 del ranking de la WTA. En 2020 no pudo participar debido a que no hubo ronda clasificatoria, aunque ahora puede ingresar directamente al cuadro principal.