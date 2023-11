Modo Tiffany’s: Antonela Roccuzzo paseó su elegancia por Nueva York y dejó suspirando a sus fans

Mientras su esposo Lionel Messi está cumpliendo con sus obligaciones en la Selección Argentina, la modelo rosarina Antonela Roccuzzo sigue conociendo su nuevo país de residencia. Recientemente viajó a Nueva York y visitó el exclusivo local The Landmark de Tiffany & Co.

Además de pasear por la Gran Manzana, la morocha estuvo en la casa central de la reconocida marca de joyas, que tiene su sede en la Quinta Avenida. El lugar, que destaca por su elegancia y cuidados detalles, contiene además un museo dedicado a la película “Desayuno en Tiffany’s”, protagonizada por la impactante Audrey Hepburn.

Para estar a tono con la finura del lugar, Anto lució un outfit que destacó por su sobriedad y estilo, con colores que no acostumbra usar, pero demostró que le lucen muy bien. Con un traje compuesto de pantalón y blazer gris, sweater negro y botas de taco medio al tono, la rosarina vistió joyas de la marca y sorprendió a sus fans.

Antonela Roccuzzo deslumbró a sus fans Foto: @antonelaroccuzzo

¿QUÉ ES THE LANDMARK, EL LUGAR QUE VISITÓ ANTO ROCCUZZO?

Se trata de un emblemático edificio de 10 pisos que abrió sus puertas en 1940. Allí no solo se venden joyas, sino que también se exhiben exclusivas piezas y destacadas colecciones de arte que van a tono con la exclusividad de la firma y sus productos. En cada rincón, los detalles están perfectamente cuidados.

Si bien Antonela no pudo dejar de maravillarse con cada aspecto del lugar, hubo uno en particular que le llamó mucho la atención: la exposición a la actriz Audrey Hepburn, que supo encarnar a la protagonista Holly Golightly en la icónica película Breakfast at Tiffany’s (Desayuno con diamantes) de 1961. “Y te sentís en una película”, le aseguró la rosarina a sus seguidores.

El recorrido de la esposa de Leo Messi terminó en The Blue Box Café, una cafetería ubicada en el sexto piso de The Landmark y pertenece al reconocido chef francés Daniel Boulud.

El sitio mantiene una propuesta estética en línea con la joyería con una decoración en tonos celestes que emulan, justamente, a la icónica caja en la que se guardan las joyas de la marca.