No se guardó nada: la sensual foto que posteó Antonela Roccuzzo y enloqueció a Lionel Messi

Totalmente instalada en Miami, la rosarina Antonela Roccuzzo despliega su belleza en el país del Norte y marca tendencia como ícono de la moda y la elegancia. Igual que en Europa, la empresaria logró convertirse en rostro de reconocidas marcas norteamericanas y una de ellas es propiedad de una gran amiga que se hizo recientemente: Victoria Beckham.

Luego de demostrar su fanatismo por una de las fragancias elaboradas bajo la firma de la ex Spice Girl, Antonela redobló la apuesta y decidió probar los productos cosméticos de la marca, con un espectacular look que dejó tan enamorado a su esposo Lionel Messi, que no pudo evitar dejarle un romántico mensaje.

La morocha lució un maquillaje muy poco cargado en los ojos y con los labios como protagonistas, con un labial super rouge que potenció su espectacular sonrisa. La mirada se destaca por las frondosas pestañas y las cejas muy marcadas, perfilando el rostro con rubor sutil.

Antonela sorprendió con un look total black Foto: @antonelaroccuzzo

La empresaria y modelo combinó el maquillaje con un look total black compuesto de chaleco y pantalón sastrero, con botones grises y un top al tono debajo, dejando a la vista un considerable escote.

Como es costumbre, la publicación de Anto, que supera los 30 millones de seguidores en Instagram, cosechó inmediatamente miles de corazones y comentarios elogiando su elegancia y belleza latina.

Entre los mensajes y elogios destaca el de La Pulga, que le dedicó un emoji de una carita enamorada y un corazón, para que quede claro que sigue enamoradísimo de la chica que eligió para compartir su vida.

¿Qué perfume usa antonela roccuzzo?

La llegada a Miami de Antonela Roccuzzo trajo aparejado el comienzo de una gran amistad con Victoria Beckham, esposa de David Beckham. Además de varias coincidencias en su historia de vida, las mujeres comparten algo muy íntimo y personal: usan y prefieren el mismo perfume.

Cabe recordar que la esposa de Lionel Messi no sólo vivió años en París, donde se hacen las mejores fragancias del mundo, sino que también fue cara de las firmas más reconocidas, como Guerlain. Sin lujos, pero muy selectiva, Antonela eligió en Miami la fragancia que más le gusta: Portofino ‘97, un eau de parfum elaborado para Victoria por el perfumista francés Jérôme Épinette.

El perfume de Antonela Roccuzzo es un regalo de Victoria Beckham Foto: @antonelaroccuzzo

Las primeras notas son de bergamota calabresa, pimienta negra, ámbar e incienso; luego la fragancia muta a un aroma profundo que invoca una mezcla de pachuli con vetiver.

El perfume viene embotellado en un pequeño frasco estilo “vintage” que evoca un souvenir que Victoria adquirió en la ciudad italiana de Liguria, en la que tuvo su primer encuentro fugaz con David.