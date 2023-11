Brillando en la Gran Manzana: Antonela Roccuzzo viajó a Nueva York y se sintió “como en una película”

Mientras su esposo Lionel Messi está en Argentina para disputar la doble fecha con la Selección Argentina, la rosarina Antonela Roccuzzo continúa en el país del Norte, en el que no sólo cumple con sus responsabilidades como mamá sino que también asiste a exclusivos eventos de marcas reconocidas.

Recientemente, la morocha voló de Miami a Nueva York para participar de una experiencia que la hizo sentir “como en una película”. Invitada por la importantísima firma de joyas Tiffany & Co., Anto pisó la “Gran Manzana” para asistir a un lugar que mezcla arte, lujo y sofisticación: cosas con las que se identifica a sobremanera.

Antonela Roccuzzo visitó The Landmark en Nueva York Foto: @antonelaroccuzzo

En sus redes sociales, la mamá de Thiago, Mateo y Ciro mostró los regalos que la marca ubicada en la Quinta Avenida le hizo para recibirla de la mejor manera. La invitación tuvo como objetivo llevarla a conocer “The Landmark”, la casa central de Tiffany, que se encuentra en Nueva York.

¿Qué es the landmark, el lugar que visitó anto roccuzzo?

Se trata de un emblemático edificio de 10 pisos que abrió sus puertas en 1940. Allí no solo se venden joyas, sino que también se exhiben exclusivas piezas y destacadas colecciones de arte que van a tono con la exclusividad de la firma y sus productos. En cada rincón, los detalles están perfectamente cuidados.

Si bien Antonela no pudo dejar de maravillarse con cada aspecto del lugar, hubo uno en particular que le llamó mucho la atención: la exposición a la actriz Audrey Hepburn, que supo encarnar a la protagonista Holly Golightly en la icónica película Breakfast at Tiffany’s (Desayuno con diamantes) de 1961. “Y te sentís en una película”, le aseguró la rosarina a sus seguidores.

El recorrido de la esposa de Leo Messi terminó en The Blue Box Café, una cafetería ubicada en el sexto piso de The Landmark y pertenece al reconocido chef francés Daniel Boulud.

El sitio mantiene una propuesta estética en línea con la joyería con una decoración en tonos celestes que emulan, justamente, a la icónica caja en la que se guardan las joyas de la marca.

Sin lugar a dudas, la rosarina brilló como una joya mas, con un look súper fino para la ocasión al mejor estilo neoyorkino, mezclando estilo con comodidad y un toque súper femenino.