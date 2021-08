En medio de la discusión por la vuelta a la presencialidad total a las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Novaresio habló con Alejandra López, secretaria general del Sindicato de Docentes Privados de CABA pero la nota giró en torno al cuestionamiento del rosarino sobre el uso del lenguaje inclusivo.

//Mirá también: “El equipo y la equipa”: la vicegobernadora de Chaco usó el lenguaje inclusivo

Sobre la vuelta a clases de manera “completa” en Capital Federal, la gremialista acusó a Horacio Rodríguez Larreta de “dejar de lado la presencialidad administrada y cuidada”, y remarcó: “Sostenemos que no puede haber una vuelta todes juntes, no respetando las resoluciones emanadas del Consejo Federal de Educación”.

En el medio de su respuesta, López usó de manera diversa “otres”, “nosotros”, entre otras, durante la entrevista con Novaresio 910 por radio La Red, y el conductor no dejó pasar esto: “La escucho con mucha atención, y hay una cuestión de fondo que quiero tratar, y otra de forma, que tiene que ver con que en un momento me dice ‘todes’, después ‘todos’, ‘mascarilla’ y no ‘mascarille’. Después lo vemos el tema este”.

Novaresio cuestionó el uso del lenguaje inclusivo en su programa de radio.

Luego, en varios pasajes de la nota, el rosarino usó de manera irónica el cuestionado lenguaje inclusivo haciendo énfasis en la “e”. “Ustedes no protestaron ningunes porque no había clases presenciales”. o la pregunta “¿Pero pidieron volver a las aules?”, fueron algunas de las intervenciones de Novaresio.

El periodista dijo “biciclete”, “colective”, “Ministre”, entre expresiones para luego rematar: “Pensar el lenguaje inclusivo como un modo cool, primero, no se sostiene y, segundo, termina siendo ridícule”.

//Mirá también: La Academia Nacional de Educación rechazó el uso del lenguaje inclusivo

Lejos de quedarse callada, López le respondió que ella comenzó a incluir la “e” a pedido de sus “alumnos de primer año me lo plantearon muy fuertemente. Este es un proceso de transición del hacer mío, como docente”.

A lo que Novaresio insistió con la ironía al despedirla: “Le agradezco mucho la charle. Le mando un salude”, y la mencionó como “secretarie generale del Sindicate Argentina de Docentes Privades”.