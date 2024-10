La mamá de Tomás Holder hizo una selfie sugestiva ante el rumor sobre Yao Cabrera

El rumor del romance de Yao Cabrera y la mamá de Tomás Holder comenzó a ganar relevancia en redes sociales y la protagonista no se quedó de brazos cruzados. En vez de una desmentida o el silencio, Gisela Gordillo compartió este miércoles una selfie muy sugerente sobre el comienzo de su día en Rosario.

“Alguien que no se puede despertar hoy”, escribió la podóloga en su cuenta de Instagram. Así publicó la primera foto desde que el youtuber provocó a su hijo en el marco de la promoción de La Gran Pelea del Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

La rosarina de 44 años hizo una selfie en ropa interior mientras tomaba el primer café del día. Dos días antes, el influencer uruguayo aseguró en un video que había chateado con ella y el plan de seducción estaba en marcha.

¿Qué dijo Yao Cabrera sobre la mamá de Tomás Holder?

Yao Cabrera hizo un comentario muy picante este lunes respecto del vínculo con la madre del exparticipante de Gran Hermano. A modo de pronóstico sobre su pelea de boxeo, anticipó: “No sólo te voy a tener de hijo arriba del ring sino en la vida real, Holder”.

Gordillo tiró la primera selfie del día con un corpiño negro de encaje.

La chicana del youtuber fue la respuesta a una amenaza potente del hijo de la podóloga. “Te voy a cagar tanto a trompadas que ni tu vieja te va a reconocer”, le había advertido el “Toro” en un clip anterior.

Previamente, Holder grabó una charla íntima con su mamá sobre diferentes cuestiones de familia. “Somos muy abiertos nosotros dos”, destacó en la conversación publicada por Infobae.

El influencer rosarino tiene el sueño de comprarle una casa a Gisela con el dinero que gana gracias a su trabajo y su fama. No obstante, también tiene cuestiones por resolver: “Cada vez que me querés corregir algo, lo hacés de una manera que no me llega, no la escucho”.

La madre de Holder tampoco es tímida frente a las cámaras y le marcó que debe corregir la forma de relacionarse con su familia. “Vos demostrás el amor económicamente”, señaló. A continuación, le recordó que sus hermanos menores recibieron un iPhone y una PlayStation de regalo cuando sólo querían poder compartir tiempo o contactarse con él.