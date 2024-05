La mamá de Tomás Holder vio la peor cara de la infidelidad: “Tuvo una doble vida”

Después de varios meses, la mamá de Tomás Holder volvió a ser noticia a partir de una foto sexy y una historia sorprendente. Gisela Gordillo confesó que sufrió muchísimo por la infidelidad en Rosario. “Me enteré de que me engañó desde el primer día hasta el último, tuvo una doble vida”, comentó sobre su expareja.

Aunque pasó un tiempo considerable sin dar entrevistas ni aparecer frente a las cámaras, la podóloga de 42 años atravesó una situación de telenovela. El relato en redes sociales no tiene nada que envidiarle a los culebrones del Bailando 2023, donde tuvo cierto protagonismo hasta que se agravó la salud mental de su hijo.

Después un período de duelo y silencio online, la madre de Holder decidió contar lo que le había ocurrido. A la hora de hacerlo, disparó munición gruesa contra los hombres con un consejo para las chicas: “Si quieren subir una foto en tanga, malla o sotana, háganlo. Después, ellos terminan haciendo lo que se les canta”.

¿Cómo engañaron a Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder?

Gisela Gordillo pasó casi un año en pareja y la relación terminó de la peor manera. La rosarina descubrió que su ex estaba con otra mujer al mismo tiempo y la ruptura fue un golpazo. “Tuvimos proyectos que fueron toda una mentira”, expresó.

La madre de Holder había dejado de publicar fotos en malla. Foto: @gisela.gordillo.756

La podóloga advirtió que su novio llevaba mucho más que una doble vida. Además de su familia tipo, frecuentaba a otra amante y tiene un hijo de una relación extramatrimonial, de acuerdo al testimonio en un reportaje con Mitre Live.

“El año pasado me cuidé de un montón de cosas. No fui a programas a los que me invitaron por amor a la persona con la que yo estaba, para mostrarle que todo eso no me importaba”, admitió. Luego se preguntó: “¿Para qué? Para que me cague siempre”.

Las sospechas de la madre de Holder se encendieron por cambios de fecha para los encuentros de pareja. La pista clave surgió cuando su novio abrió una distribuidora de bebidas y armó un logo comercial con dos números de teléfono. La foto de perfil de Whatsapp de la línea que ella no tenía agendada incluía a una mujer y sus dos hijos.

¿Quién es Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder?

Gisela Gordillo tiene 42 años y está al frente de una clínica de podología del barrio Echesortu. En 2023 se convirtió en uno de los personajes satélite del programa de Marcelo Tinelli, ya que Tomás Holder fue uno de los participantes del Bailando después de su breve paso por Gran Hermano.

La historia del engaño se disparó a partir de una foto sexy. Foto: @giselavangordillo

En total, la rosarina tiene tres hijos. El influencer y culturista es el mayor de la familia. Después nacieron Alma y Miro como fruto de la relación con otro hombre.

Luego de su paso por diferentes programas de televisión, la mamá de Holder cuenta con más de 110.000 seguidores en Instagram y 54.000 en Tiktok. Allí suele publicar fotos y videos personales, aunque también se permite dar algún que otro consejo como coach ontológica.