No zafó ni el "Toro": Tomás Holder reapareció en las redes y contó que tuvo dengue

Tomás Holder, el influencer rosarino ex participante de Gran Hermano 2022 y Bailando 2023, reapareció en las redes sociales, luego de varios días desaparecido y contó que sufrió un grave problema de salud que lo mantuvo alejado de todo y por el que aún se recupera.

“Muchos se preguntaban si me había pasado algo, si me habían cerrado las cuentas de nuevo”, contó el tiktoker, haciendo referencia a los meses que estuvo sin cuenta de Instagram porque había sido reportado. “La verdad es que me he agarrado dengue. Me dio a mí y a mi pareja”, explicó en el video que posteó en Instagram.

La enfermedad, que está en pleno brote en muchas provincias del país, ya se ha cobrado varias muertes y cientos de miles de contagiados. Los síntomas son fuertes y similares a los de una gripe intensa, por lo que pueden ser peligrosos para personas con comorbilidades.

¿Qué contó holder sobre su cuadro de dengue?

El influencer también contó algunos de los síntomas que sufrió y las consecuencias de haberse contagiado la enfermedad: “Estuve muy mal, nunca me había sentido así. Me bajaron las plaquetas a la mierda; mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo. Bajé ocho kilos”.

Holder contó que debido a que la recuperación continúa, estará sin entrenar hasta principios de mayo y resumió: “Me hizo mierda”.

En el video, el rosarino aprovechó para recomendar a sus seguidores que usen repelente y contó que subió el video para llevar tranquilidad, luego de un tiempo sin dar señales en las redes, en las que siempre se muestra muy activo.

¿Quién es la nueva novia de tomás holder?

Tras salir de Gran Hermano, Holder terminó su noviazgo con Paula Balbi, una joven con la que salía antes de entrar al reality y a quien acusó de haberse “colgado de su fama” para hacerse un nombre en las redes sociales.

Luego de eso, pasó por algunos noviazgos breves y, recientemente, se mostró muy acaramelado con una chica con la que se reencontró luego de unos años, por lo que se supone que ya pertenecía a su círculo de conocidos. La joven se llama Milagros Lambardi y, si bien aparece en muchos posteos con el influencer, no tiene un alto perfil en las redes sociales.

La novia de Holder se llama Milagros Foto: @mililambardii

Lo que sí es notorio es que Holder está viviendo con intensidad esta nueva etapa amorosa y, además de compartir viajes, cenas y salidas con su nueva pareja, ya se sienten cómodos pensando en nombres de bebés.