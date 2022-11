La divertida broma de Nacho Scocco y Fernando Belluschi a Maxi Rodriguez que se volvió viral

Un asado, amigos y una broma inesperada. Con la temporada de fútbol argentino a punto de finalizar, y el Mundial de Qatar 2022 en la vuelta de la esquina, los jugadores y ex jugadores aprovechan para disfrutar de las jornadas de descanso. En esta ocasión, el ex Liverpool Maxi Rodríguez se juntó a comer un asado con sus grandes amigos de Newell’s Old Boy Fernando Belluschi y Nacho Scocco, quienes aprovecharon para darle un susto difícil de olvidar.

Maxi fue quien subió el video de la broma a su Instagram y las risas estallaron entre los seguidores. Afortunadamente, la broma fue bien recibida por la asustada víctima, que ya prometió venganza.

En las imágenes, se ve a Nacho preparando el fuego mientras Maxi va de un lado para el otro. En un momento, Nacho le pide que le alcance una tabla que estaba en el bajomesada. Maxi, sin sospechar nada, se acerca al bajomesada y abre las puertas. Allí esperaba oculto Belluschi, que lo sorprendió con un grito que lo hizo sobresaltar.

Maxi Rodriguez prometió vengarse de Nacho Scocco y Fernando Belluschi

“Lo miro y me rio solo, tranquilos @nacho.scocco32 @fer.belluschi va a haber revancha”, avisó la Fiera desde su cuenta de Instagram. Habrá que esperar para ver el video. La publicación ya cosechó más de 15.000 likes en Instagram y miles de comentarios.

Entre ellos, estuvo el de Nacho Scocco, que advirtió quién fue la mente maestra detrás de la broma: “El ideólogo de todo esto fue el que filmaba @gatoformica33 , no puede salir ileso”, a lo que Mauro Formica contestó: “@nacho.scocco32 yo no tengo nada que ver besos a los tres”; ¿caerá en la prometida venganza? Habrá que esperar el video.