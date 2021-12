Los hinchas de Newell’s no dejan de sufrir golpes al corazón: luego de la despedida de Maxi Rodríguez, este domingo Ignacio Scocco anunció que deja el fútbol profesional con un emotivo video. “Yo ya di todo lo que tenía para dar”, dijo el futbolista para confirmar que cuelga los botines.

¿Qué dijo Ignacio Scocco en el video de despedida?

“Siempre pensé que la vida eran momentos, y elijo este momento, un 12 de diciembre que a mi me marcó mucho en mi carrera profesional: fue el primer campeonato que ganamos con Newell’s. Lo elijo para decir adios a mi carrera profesional”, empezó diciendo el delantero con mate en mano.

Con un simple y enorme “gracias”, se despidió Sccoco de los hinchas de Newell’s y del fútbol que se entristecieron al escuchar al delantero hablar. “No voy a dejar nunca de agradecerle al fútbol todo lo que medio”, remarca Scocco en el medio un video que repasa su carrera futbolística.

Scocco llegó a Newell's a los 14 años y se despide del fútbol con esta camiseta a los 36.

A los 14 años llegó a Newell’s y a sus 36 cuelga los botines con la misma camiseta. “Lo tomo con tranquilidad porque lo elegí yo, siempre soñé con este momento de poder elegir retirarme del fútbol”, remarcó y confesó: “Hace un año y medio que la vengo pensando”.

“Elegí retirarme con esta camiseta porque quería ser muy agradecido a todo lo que me dio el club”, insistió al mencionar a Newell’s pero se mostró “molesto”: “Lamentablemente no pude retirarme los ultimos partidos adentro de la cancha”.

En cuanto a lo que le depara en su vida, remarcó que “es el momento de brindarme a mi familia y mis hijos”; e insistió: “Los momentos mas lindos los viví en el fútbol argentino”.

“Haber vivido la etapa mas importante de River, es algo muy importante para mi y voy a estar muy agradecido a ellos que me dieron la posibilidad”, recordó su paso por el equipo de Nuñez y agregó: “Pero siempre que me tocó elegir, elegí volver a Newell’s. Siempre me voy a sentir un privilegiado de haber podido salir campeón dos veces con esta camiseta”.