Gabriel Heinze sobre Lionel Messi y el sueño de Newell’s: “Déjenlo en paz”

Luego de la balacera y amenazas a Lionel Messi en Rosario, el entrenador Gabriel Heinze volvió a referirse a la posibilidad de que el campeón mundial juegue en Newell’s antes del retiro. “Déjenlo en paz a Leo”, pidió este sábado frente a las especulaciones sobre las chances de que la “Pulga” se ponga la camiseta rojinegra.

A la hora de referirse al gran sueño de la hinchada leprosa, el director técnico enfatizó que todo depende de una “decisión propia”. De esta manera, descartó que otras personas o instituciones puedan influir en el rumbo de la carrera del futbolista de París Saint-Germain (PSG) para acercarlo al club de sus amores.

El trapo con el mensaje de apoyo al capitán de la Selección fue colgado a la tarde en la popular sur. Foto: Twitter

Durante el partido de Newell’s y Barracas Central, en el Coloso del Parque de la Independencia se destacó la bandera dedicada a Messi tras el ataque contra el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo. En ese contexto, Heinze hizo un pedido sencillo: “Que nos siga dando alegrías y lo disfrutemos más y lo veamos feliz”.

“Me da un poco de vergüenza hablar de Leo”, expresó el “Gringo” en la conferencia de prensa posterior a la victoria rojinegra. Si bien reconoció que la pasión por la camiseta es un gran incentivo para que el ex Barcelona juegue en Rosario, también se refirió a lo que puede hacer la institución de su parte.

A partir de la experiencia que tuvo cuando regresó a Newell’s en 2012 como futbolista, Heinze opinó sobre el capitán de la Selección Nacional: “Considero que primero hay que brindarle todo lo que tiene el club y no mentirle”. De inmediato, añadió que “no hay que meterse” en lo que piense la “Pulga”.

¿Qué dijo Gabriel Heinze sobre las chances de que Lionel Messi juegue en Newell’s?

Después de la conquista del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi y Gabriel Heinze se reunieron durante las vacaciones del rosarino. Al margen de la buena relación entre ambos, el DT de Newell’s acotó: “Nadie tiene la obligación de venir acá o ir a otro club”.

“Eso se siente o no”, manifestó el exjugador de PSG y Real Madrid sobre los planes de Leo y el posible desembarco en la Lepra. En esa línea, concluyó que “el resto no debe ni opinar” sobre el tema.

“Hoy no di charla técnica”

Conforme con el esfuerzo de los jugadores ante Barracas Central, Gabriel Heinze afirmó: “Lo importante es que el equipo volvió”. Respecto de la previa, destacó que el plantel rojinegro llegó en un estado “fantástico” al duelo con el Guapo. “Hoy no di charla técnica”, comentó a modo de ejemplo.

Hace casi dos semanas, Newell’s quedó afuera de la Copa Argentina ante Claypole. Días más tarde, cayó ante Instituto en Córdoba y este sábado dejó una mejor imagen en Rosario. En cuanto a la localía, el entrenador manifestó: “Ayer entrenamos acá porque sabemos que tenemos nuestra gente, que siempre es el plus que necesitamos”.

“Hay muchas cosas que no me gustaron”, admitió el “Gringo” en cuanto al juego leproso. No obstante, destacó la cantidad de situaciones de gol a favor y subrayó que “el equipo bajó la ansiedad” tras el gol de Facundo Mansilla.

El DT planteó que Newell’s fue “muy directo en los primeros minutos” del partido con Barracas Central. Aunque era parte del plan, aclaró: “Por ahí nos precipitamos cuando veíamos al compañero libre. Después empezamos a circular un poco más”.